Сорвавший номер на «Евровидении» активист заявил о жестоком избиении

Об этом сообщает САЙТ со ссылкой на Daily Star.

«Я не знаю, смогу ли я когда-нибудь снова бороться за справедливость. Меня так жестоко били, как это могут делать только нацисты», — сказал Dr ACactivism и добавил, что силу к нему применила португальская полиция.

Показания активиста пока не смогли проверить, отмечает издание.

13 мая во время финала музыкального конкурса Dr ACactivism выбежал на сцену, отобрал у певицы микрофон и прокричал: «Нацисты британских СМИ, мы требуем свободы». Охранники схватили его и увели. Позже SuRie призналась, что получила несколько синяков в этом инциденте.