Сорвавший номер на «Евровидении» активист заявил о жестоком избиении

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Британский политический активист Dr ACactivism пожаловался, что его избивали в течение десяти минут после того, как он помешал выступлению своей соотечественницы Сюзанны Мари Корк (SuRie) на «Евровидении».

Об этом сообщает САЙТ со ссылкой на Daily Star.

«Я не знаю, смогу ли я когда-нибудь снова бороться за справедливость. Меня так жестоко били, как это могут делать только нацисты», — сказал Dr ACactivism и добавил, что силу к нему применила португальская полиция.

Показания активиста пока не смогли проверить, отмечает издание.

13 мая во время финала музыкального конкурса Dr ACactivism выбежал на сцену, отобрал у певицы микрофон и прокричал: «Нацисты британских СМИ, мы требуем свободы». Охранники схватили его и увели. Позже SuRie призналась, что получила несколько синяков в этом инциденте.

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