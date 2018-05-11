Стал известен состав российского жюри «Евровидение»

В него вошли: родюсер Яна Рудковская, хореограф Сергей Мандрик, композитор Владимир Матецкий, радиоведущий Алексей Мануйлов и победительница шоу "Голос" Алесандра Воробьева.



Евровидение

От мнения жюри много значит — иногда балл от жюри в голосовании может быть решающим и нередко идет вразрез со зрительскими симпатиями. Как именно голосовали российские музыкальные профи вчера пока не известно. Из осведомленных источников Super стало известно об оценке, поставленной украинскому участнику — певцу Melovin'у. Его номер российское жюри оценило на 6 баллов по 12-бальной шкале.

Финал "Евровидения" состоится 12 мая в Лиссабоне.