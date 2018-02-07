Taylor Swift купила апартаменты за $9,75 млн

Сначала она купила две квартиры у режиссера «Властелина колец» Питера Джексона почти за 20 миллионов долларов, а теперь приобрела двухэтажные апартаменты у финансиста Джереми Филлипса за 9,75 миллионов. Площадь новой квартиры составляет 328 квадратных метров. Певица собрала все свои приобретения в единый жилой комплекс. Об этом сообщает OK! со ссылкой на New York Post.



Тейлор Свифт

Тейлор также владеет таунхаусом стоимостью 18 миллионов долларов по соседству на 153 Franklin St. Здание с гаражом защищено от папарацци.