Taylor Swift купила апартаменты за $9,75 млн

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Кажется, Тейлор Свифт в скором времени станет владелицей целого здания в Трибеке.

Сначала она купила две квартиры у режиссера «Властелина колец» Питера Джексона почти за 20 миллионов долларов, а теперь приобрела двухэтажные апартаменты у финансиста Джереми Филлипса за 9,75 миллионов. Площадь новой квартиры составляет 328 квадратных метров. Певица собрала все свои приобретения в единый жилой комплекс. Об этом сообщает OK! со ссылкой на New York Post.

Тейлор Свифт
Тейлор Свифт

Тейлор также владеет таунхаусом стоимостью 18 миллионов долларов по соседству на 153 Franklin St. Здание с гаражом защищено от папарацци.

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