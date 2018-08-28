Театр «Геликон-опера» подвел итоги 28-го сезона

Яркие премьеры, интересные культурные события, концерты, выставки, экскурсии – всего за прошедший сезон состоялось 323 мероприятия, включая выступления артистов «Геликона» на других площадках и гастроли.





Среди них – 7 премьер: 9 декабря – опера П.И. Чайковского «Пиковая дама», режиссер народный артист России Дмитрий Бертман, музыкальный руководитель народный артист СССР Владимир Федосеев; 23 декабря – музыкальная драма «Высокая вода венецианцев» по одноименной повести Дины Рубиной, режиссер Денис Азаров; 28 декабря – музыкальный спектакль для детей «Сон в зимнюю ночь», режиссер Илья Ильин, музыкальный руководитель Александр Покидченко; 23 марта – полуконцертная версия оперы Ф. Пуленка «Человеческий голос», музыкальный руководитель – Валерий Кирьянов; 7 июня – опера С. Рахманинова «Алеко», режиссер Ростислав Протасов, музыкальный руководитель Валерий Кирьянов; 17 июня – мировая премьера оперы «Женитьба Фигаренко» М. Таривердиева, режиссер Галина Тимакова, музыкальный руководитель Валерий Кирьянов; 26 июня – опера Н. Римского-Корсакова «Золотой петушок», режиссер народный артист России Дмитрий Бертман, музыкальный руководитель народный артист СССР Владимир Федосеев.

В репертуар театра после возобновления вернулись спектакли «Мазепа» П. Чайковского, «Упавший с неба» на музыку С. Прокофьева и «Служанка-госпожа» Дж. Перголези, которая составила пару спектаклю «Телефон» Дж. Менотти в вечере одноактных опер.

В сезоне 2017/2018 главный информационный партнер театра телеканал «Россия-Культура» осуществил видеозаписи телевизионных версий спектаклей «Мазепа», «Турандот» и Концерта в рамках фестиваля «Медицина как искусство». Спектакль «Турандот» уже транслировался в эфире телеканала в июле 2018 г. и собрал у телеэкранов многомилионную аудиторию, в связи с чем планируется осенний повтор.

Впервые в истории театра федеральный канал «Общественное телевидение России» показал «Рождественский бал» артистов театра «Геликон-опера» в новогоднюю ночь.

После последней премьеры сезона театр участвовал в фестивале «Русская опера у стен монастыря» и 4-5 июля представил премьерный спектакль «Алеко» (вместе с гала-концертом) в подмосковных городах Серпухов и Коломна, а 13-14 июля побывал на «Больших гастролях» в Тюмени и Тобольске на фестивале «Лето в Тобольском Кремле».

С огромным успехом в зале «Покровский» открылся новый проект #PRODIGY.kids, в котором принимали участие талантливые дети, лауреаты международных конкурсов: пианисты Ева Геворгян, Иван Бессонов, Александра Довгань, Софья Меньшикова, скрипачи Данила и Никита Бессоновы, кларнетисты Эрик Мирзоян и Даниил Сердюков, а также юные артисты Детского хора АМУ МГК им.П.И. Чайковского под руководством Марины Цатурян и Большого Детского Хора им. В.С.Попова под руководством Заслуженного артиста РФ Анатолия Кислякова.

Еще один новый проект нашего театра – #Jazzкафе в театральном кафе «Прокофьев» – также полюбился зрителям и сразу стал пользоваться невероятной популярностью среди любителей джазовой музыки не только в наших стенах, но и в парке «Зарядье».

В «Геликоне» состоялся ряд официальных правительственных мероприятий: встреча Мэра Москвы Сергея Собянина с художественными руководителями московских театров, его рождественский прием для дипломатического корпуса столицы, приемы официальных делегаций из Антверпена (Бельгия), Дюссельдорфа (Германия), Тель-Авива (Израиль).

В сентябре-октябре 2017 театр «Геликон-опера» принял участие в Фестивале Ассоциации музыкальных театров России «Видеть музыку», представив спектакль «Садко» Н.А. Римского Корсакова (5 октября 2017). В рамках фестиваля на сцене «Геликон-оперы» прошли спектакли других театров: «Кармен» – театр «Зазеркалье» Санкт-Петербург, «Дон Жуан» В.А. Моцарт – Камерный музыкальный театр «Санктъ-Петербургъ Опера», Мюзикл «Ползунов» – Алтайский театр музыкальной комедии.

Ярким событием прошедшего сезона стали выступления участников Международного фестиваля DANCEINVERSION - труппы Национального балета Марселя (Франция) и артистов балета «Джессика Ланг Данс» (США).

18 и 19 ноября в зале «Стравинский» вспоминали великого русского режиссера Эльдара Рязанова, 90-летию со дня рождения которого были посвящены два концерта «Незабытая мелодия». 23 ноября в Белоколонном зале княгини Шаховской состоялся вечер памяти друга театра выдающегося контртенора Эрика Курмангалиева.

В Белоколонном зале княгини Шаховской с огромным успехом прошли сольные концерты солистов «Геликон-оперы»: 15 марта Мария Масхулия посвятила свою программу 100-летию со дня рождения величайшей певицы Зары Долухановой, а 3 апреля Елена Ионова отпраздновала юбилей. Также солистка «Геликон-оперы» Татьяна Куинджи 4 апреля выступила вместе с известным пианистом Алексеем Гориболем в программе «Кабаре-лирик». 20 июня поздравляли с юбилеем солистку Большого театра, выдающуюся сопрано Нину Лебедеву.

В рамках абонемента Московской филармонии «Геликон-опера» представляет» в Концертном зале им.П.И. Чайковского солисты, артисты хора и оркестр нашего театра исполнили программы «Верди-гала» и «Гершвин-гала».

Спектакль «Турандот» был удостоен премий «Гвоздь сезона» и Национальной премии «Онегин», а режиссер-постановщик спектакля «Чаадский» Кирилл Серебренников стал лауреатом Российской национальной премии «Золотая Маска».

В прошлом сезоне «Геликон» был активным участником городских фестивалей. Солисты театра вместе с оркестром Musica Viva приняли участие в Дне города на Тверской. В январе на фестивале «Путешествие в Рождество» здесь же, на Тверской улице Москвы, артисты показали детский мюзикл «Школа Снегурочек». В марте в рамках фестиваля «Золотая маска в городе» в БЦ «Большевик» был показан спектакль «Семь смертных грехов» К. Вайля.

В марте 2018 года театр представил на сцене Белоколонного зала княгини Шаховской концерт «Театральные династии», в рамках акции Департамента культуры города Москвы «Ночь театров».

В мае, в канун Дня Великой Победы, театр пригласил в свои стены ветеранов Великой Отечественной войны, где подарил им концертную программу «Песни войны».

В течение прошлого сезона театр «Геликон-опера» активно участвовал в международных проектах. Проект «Монреаль–Москва. Дуэт двух мегаполисов» объединил два континента: первый вечер с участием канадских артистов и солистов «Геликон-оперы» прошел 30 ноября 2017 года в Москве в театре «Геликон-опера», второй – в зале Клода Шампаня в Монреале 16 июня 2018 года. С огромным успехом прошли гастроли геликоновцев в Таллинне в октябре 2017 года, где в рамках Международного фестиваля «Золотая Маска» состоялась европейская премьера оперы А. Сергунина «Доктор Гааз» на либретто Людмилы Улицкой. С 28 апреля по 2 мая 2018 года в рамках совместного проекта театра «Геликон-опера» и компании Cronwell Hotels & Resorts Russia состоялись гастроли театра в Грецию, где артисты дали Большой гала-концерт на открытии нового отеля Miraggio Thermal Spa resort, и концерт духовной музыки в Древнем Монастыре Святого Луки на горе Геликон. В апреле 2018 года художественный руководитель театра «Геликон-опера» Дмитрий Бертман поставил оперу А. Рубинштейна «Демон» в Театре Лисео в Барселоне. Вместе с ним над спектаклем работали хореограф-постановщик Эдвальд Смирнов и солисты «Геликон-оперы» Лариса Костюк и Игорь Морозов. А в июне Дмитрий Бертман поставил Концерт оперных звезд на Красной Площади к открытию Чемпионата мира по футболу 2018. Одним из ярких событий сезона стало традиционное участие «Геликон-оперы» в Четвертом Международном музыкальном фестивале П.И. Чайковского в Клину. «Геликон» представил здесь оперу «Мазепа» П.И. Чайковского. Весь год в Белоколонном зале княгини Шаховской «Открытый Университет» Лейлы Адамян проводил свои занятия с привлечением лучших специалистов медицины нашей страны. Также театр «Геликон-опера» активно участвовал в важнейшем социальном проекте Департамента здравоохранения города Москвы «Арт-терапия. Потому что ты нужен», в рамках которого мы выступали в детских больницах, приглашали к нам в театр детей из малообеспеченных семей, с проблемами здоровья на новогодние детские спектакли. В продолжение проекта геликоновцы участвовали в съемках короткометражного фильма «Окна нашего дома». ГОСУДАРСТВЕННЫЕ НАГРАДЫ В прошедшем сезоне геликоновцы были удостоены государственных наград: ДМИТРИЙ БЕРТМАН, генеральный директор-художественный руководитель «Геликон-оперы»: Указом Мэра Москвы Сергея Семеновича Собянина награжден Знаком отличия «За безупречную службу городу Москве» (сентябрь 2017) Награжден орденом «За заслуги перед Калининградской областью» (ноябрь 2017) За заслуги перед городским сообществом награжден Почетной грамотой Московской государственной думы (13 декабря 2017) За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность награжден Орденом почёта (приказ подписан Президентом РФ Владимиром Путиным, май 2018) ВЛАДИМИР ФЕДОСЕЕВ, музыкальный руководитель театра: Указом Мэра Москвы награжден Знаком отличия «За заслуги перед Москвой» (21 сентября 2017) Указом Президента России Владимира Путина награжден Орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени (30 мая 2018) ВАЛЕРИЙ КИРЬЯНОВ, главный дирижер театра: За плодотворную работу в области культуры награжден Благодарностью Мэра Москвы С.С. Собянина (21 марта 2018) РОСТИСЛАВ ПРОТАСОВ, режиссер и технический директор театра: Указом Президента Владимира Путина присвоено звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации» (30 мая 2018) АЛЕКСЕЙ ТИХОМИРОВ, солист театра: Награжден Премией города Москвы в номинации «Музыкальное искусство» (сент. 2017) ЛАРИСА ЛОТАРЕВА – заведующая производственными мастерскими театра: За вклад в развитие культуры города Москвы объявлена Благодарность Мэра Москвы Сергея Собянина (15 мая 2018) ТАМАРА ГВЕРДЦИТЕЛИ (за проект «Человеческий голос Ф. Пуленка) была удостоена премии Правительства Москвы в области литературы и искусства. ПЛАНЫ 29-го СЕЗОНА Премьерный «Золотой петушок» открывает 29-й сезон «Геликон-оперы» не случайно. Его показы посвящаются 100-му юбилею Московского музыкального театра имени К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко. Для геликоновцев огромная честь внести свой вклад в празднование юбилея легендарного театра Москвы. Этому важнейшему событию также будут посвящены показы оперы П.И. Чайковского «Евгений Онегин» в ноябре 2018 года. 23 сентября «Геликон-опера» примет участие в Фестивале музыки Сергея Рахманинова, посвященном 145-летию со дня рождения великого русского композитора, который состоится в новом концертном зале «Зарядье». Геликоновцы открывают фестиваль премьерным спектаклем «Алеко». В октябре–ноябре 2018 года Министерство культуры России и Ассоциация музыкальных театров России в третий раз проводят фестиваль музыкальных театров «Видеть музыку». «Геликон-опера» на сцене зала «Стравинский» принимает четыре театра: 18 сентября Челябинский государственный академический театр оперы и балета имени М.И. Глинки представит оперу П.И. Чайковского «Евгений Онегин», 20 сентября театр «Царицынская опера» (Волгоград) покажет комическую оперу В.А. Моцарта «Così fan Tutte», 20 октября Камерный музыкальный театр «Санктъ-Петербургъ Опера» представит в Москве музыкальный спектакль «Корневильские колокола», а 21 октября – оперу Ш. Гуно «Фауст». 26 октября «Геликон-опера» в рамках фестиваля представит свой спектакль «Кармен», приуроченный к 180-летию Ж. Бизе. Главными событиями сезона станут четыре премьеры. Первая премьера состоится на сцене зала «Стравинский» – это опера великого В.А. Моцарта «Волшебная флейта». Она будет представлена в «Геликоне» в двух версиях, для взрослых зрителей и для детей, её премьера – 14 ноября 2018 года. Режиссер-постановщик – Илья Ильин. Музыкальный руководитель Валерий Кирьянов, авторы художественного оформления спектакля – творческая группа под руководством главного архитектора города Москвы Сергея Кузнецова, художник по костюмам – Саша Фролова. Следующая премьера «Геликона» в зале «Стравинский» – опера Г.Ф. Генделя «Орландо». Она запланирована на март 2019 года. В работе над постановкой «Орландо» примут участие: режиссер-постановщик Георгий Исаакян; музыкальный руководитель – Эндрю Лоуренс-Кинг (Великобритания); художник-постановщик – Хартмут Шоргхофер (Австрия). Также в проекте примет участие внук выдающегося русского композитора Сергея Прокофьева Габриэль Прокофьев. Премьера оперетты Ж. Оффенбаха «Синяя борода» в постановке победителя Третьего международного конкурса молодых оперных режиссеров «Нано-опера» Руслана Бицоева состоится в мае 2019 года. В июле 2019 года Дмитрий Бертман осуществит постановку проекта «Мистер Георг Отс», посвященного 100-летию Великого певца. Спектакль будет создан совместно с агентством Eesti Kontsert, российскими и эстонскими артистами. Автор сценария – Марина Скалкина. Художник-постановщик – Алина Лютер. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ В новом сезоне театр запланировал большое количество специальных проектов. Уже 31 августа в музее-заповеднике «Царицыно» на открытии «Фестиваля исторических садов» театр представит концертную программу «Оперный бал в Царицыно». В этот же день состоится конкурсный показ фильма «Окна нашего дома», созданного в рамках проекта «Театротерапия» при участии театра «Геликон-опера» на Московском кинофестивале «Будем жить!». Проект «Театротерапия», организованный при поддержке Департамента здравоохранения города Москвы, продолжит реализацию своих мероприятий и в новом сезоне. 4 сентября состоится первый концерт в зале «Стравинский» с участием наших немецких друзей – артистов театра Немецкая опера на Рейне (Дюссельдорф), в рамках программы сотрудничества в области культуры между Департаментом культуры города Москвы и Управлением культуры города Дюссельдорфа. Немецкую делегацию возглавит Обер-бургомистр Дюссельдорфа Томас Гайзел. С 10 по 15 сентября 2018 года в «Геликоне» впервые пройдет Международный конкурс теноров Фонда Елены Образцовой «Хосе Каррерас Гран-При». В работе жюри под председательством выдающегося тенора Хосе Каррераса примут участие: сопрано Илеана Котрубас (Румыния), тенор и главный приглашенный дирижер Новосибирского театра оперы и балета Дмитрий Корчак (Россия-Австрия), профессор Россиниевской академии им. Альберто Дзедды Лоренцо Бавай (Италия), генеральный директор–художественный руководитель театра «Геликон-опера» Дмитрий Бертман (Россия), Генеральный директор–художественный руководитель Большого театра Лисеу Кристина Шепельман (Испания). В новом сезоне продолжат свою работу проекты #Jazzкафе и #PRODIGY.kids. В октябре в Белоколонном зале княгини Шаховской состоится концерт «Baroque и не только» с участием Лауры Лалазарянц. 24 октября в зале «Стравинский» москвичей и гостей столицы ждет премьера музыкального спектакля «Лен» звезды российской эстрады певицы Варвары (режиссер-постановщик Ростислав Протасов). 7 ноября геликоновцы представят в Московской филармонии программу «Шостакович вместо сумбура» в рамках абонемента «Геликон-опера представляет» (вторая часть абонемента – концертное исполнение оперы Дж. Верди «Аида», запланирована на 15 мая 2019 года). А на сцене «Филармония-2» 8 января 2018 года состоится геликоновский детский новогодний спектакль «Новый год в сказочном городе». В ноябре 2018 года театр «Геликон-опера» и Итальянский культурный Центр представят в Москве спектакль «Севильский цирюльник» Дж. Россини фестиваля Арена ди Верона. Как известно, Новый год в «Геликоне» начинается со знаменитой «Летучей мыши» И. Штрауса, которая будет радовать гостей театра в течение всех новогодних праздников. Настоящим подарком нашим зрителям станет Рождественский оперный бал, который пройдет с 25 по 27 декабря в зале «Стравинский». В дни детских новогодних каникул театр представит юным зрителям сказку-мюзикл «Новый год в сказочном городе». Композитор – Александр Покидченко, режиссер – Илья Ильин. Ребят традиционно ждут интересная раус-программа, спектакль, подарки и новогодние сюрпризы! Несколько представлений будут проходить в рамках совместного проекта «АРТ-ТЕРАПИЯ» театра «Геликон-опера» и Департамента социальной защиты города Москвы. 23 февраля прекрасные дамы поздравят сильную половину человечества в программе «Девичник», а 8 марта геликоновские мужчины устраивают «Мальчишник». В конце сезона театр примет на своей сцене спектакли Международного театрального фестиваля А. П. Чехова. ГАСТРОЛИ В 29-м сезоне гастрольная деятельность геликоновцев начнется с выезда в Грецию для участия в Арт-фестивале «Cronwell – «Геликон-опера». Гастроли пройдут в рамках совместного проекта с компанией Cronwell Hotels & Resorts Russia, старт которого состоялся в апреле этого года в Греции. С 4 по 10 сентября 2018 года на площадках элитного отеля Miraggio Thermal Spa геликоновцы исполнят шесть концертных программ. 12 октября на Международном фестивале камерной оперы в театре «Санктъ-Петербургъ Опера» «Геликон» представит «Семь смертных грехов» К. Вайля. В ноябре солисты театра примут участие в «Днях Москвы в Берлине». С 11 по 13 ноября 2018 года артисты выступят в гала-концерте в Берлинской ратуше. 6 декабря в рамках проекта «Территория. Сахалин» геликоновцы выступят перед жителями Южно-Сахалинска с гала-концертом «Любовь навсегда». В феврале 2019 года «Геликон-опера» представит трилогию «Чайковский» на сцене венского театра Ан дер Вин, где прозвучат оперы «Иоланта», «Мазепа» и «Ундина». В июле 2019 года театр «Геликон-опера» вновь отправится в Эстонию. Во второй раз театр станет хэдлайнером фестиваля «Оперные дни на острове Сааремаа». Здесь будут представлены: мировая премьера спектакля «Мистер Георг Отс». Также «Геликон-опера» в рамках фестиваля исполнит оперу П.И. Чайковского «Пиковая дама», оперу-балет К. Вайля «Семь смертных грехов», оперу Дж. Верди «Набукко», оперу Ф. Пуленка «Диалоги кармелиток», детский спектакль «В гостях у оперной сказки» и гала-концерт. В течение всего сезона в «Геликон-опере» будут проводиться исторические экскурсии для взрослых и детей. В фойе С. И. Зимина и в зале «Покровский» организуются выставки российских и зарубежных художников и скульпторов. С 2019 года в экскурсионную программу театра добавится посещение именных гримерных комнат, названных в честь великих деятелей искусства, знакомство с их личными вещами и фотографиями. В рамках фестиваля «АРТ-ОКНО», организованном Благотворительным Фондом Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт» в декабре 2018 года, артисты театра отправятся в гастрольное турне по городам России. Гала-концерт «Новогодний бал князя Орловского» будет представлен в Белгороде, Старом Осколе, Курске, Губкине, Железногорске, Оренбурге и Новотроицке. С 2017 года «Геликон-опера» является партнером программы «Особый взгляд» Благотворительного фонда Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт». Реализация программы позволила театру открыть двери для посетителей с разными возможностями зрения. Сегодня репертуар театра адаптируется тифлокомментариями, что позволяет людям с ограниченным зрением понимать происходящее на сцене. Оперы «Евгений Онегин» и «Трубадур» уже доступны незрячим и слабовидящим людям. В октябре 2018 года Благотворительный фонд «Искусство, наука и спорт» запускает информационный портал «Особый взгляд» – многофункциональную интернет-площадку для людей, которые видят по-разному. На портале будут публиковаться последние новости об инклюзивных проектах, медицинских и технических разработках в области офтальмологии, размещаться интервью с тифлопедагогами и психологами, рассказываться интересные истории из жизни людей, имеющих разные возможности зрения. Для всех посетителей интернет-ресурса будет работать крупнейший в России тифло онлайн-кинотеатр. Кроме того, будет доступна афиша мероприятий для незрячих и слабовидящих людей по всей стране, в том числе адаптированный репертуар «Геликон-оперы». Для удобства пользователей все материалы портала будут представлены как в текстовом, так и в аудиоформате. Дмитрий Бертман, художественный руководитель театра «Геликон-опера», вошел в совет «Друзья проекта». В мае в театре «Геликон-опера» состоится четвертый международный конкурс молодых оперных режиссеров «НАНО-ОПЕРА».