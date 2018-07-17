Участник ABBA высказался о новом альбоме

«Одна из них — танцевальная поп-песня, другая — более вневременная, рефлексивная. Она по-северному печальна, но и весела в то же самое время», — поделился он.

Коллега Ульвеуса по группе Бенни Андерсон отрицательно ответил на вопрос журналистов о записи полноценного альбома, пишет Газета.ru.



Бенни Андерсон

«Делать сейчас очередной альбом — все равно, что начать снимать «Mamma Mia! 3»: какой смысл, пока нет идеи, сценария, обстановки?» — сказал Андерсон.

Ранее были опубликованы первые фото группы ABBA после воссоединения. Коллектив снова собрался через 35 лет после распада, готовит две новые песни и гастроли своих цифровых копий.