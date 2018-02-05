Украина будет оспаривать штраф за проведение «Евровидение»

Об этом в пятницу в беседе с корреспондентом ТАСС сообщил председатель правления НОТУ Зураб Аласания.

"Мы собираемся оспаривать эту сумму", - заверил он. По словам Аласании, "юридическая переписка идет беспрерывно, оспаривание также запланировано на Генассамблее Европейского вещательного союза (ЕВС) в июле в присутствии 76 стран".

В то же время, он не смог назвать сумму штрафа, пояснив, что "ее пока нет, но ориентировочно она будет в размере €150 тысяч". Аласания назвал сумму "подъемной", пояснив, что ЕВС еще должен украинской стороне "средства за "Евровидение" как таковое - спонсорская и рекламная сумма не вся выплачена, и она гораздо большая". "Но дело не в сумме денег, а в несправедливости штрафа", - подчеркнул он.

"В отношении Украины возможно два варианта санкций - денежный штраф и отстранение от участия. Отстранение Украины от участия в "Евровидении" в этом году невозможно по процедурным причинам - мы уже заявились, мы уже участники, процесс идет", - также отметил Зураб Аласания.

В июне 2017 года Референтная группа сообщила о решении наложить штраф на Киев, ЕВС поддержал его. Как пояснили в женевской штаб-квартире ЕВС, "организация песенного конкурса "Евровидение" сопровождалась задержками, которые создали ненужные трудности в подготовке этого представления; принимающая конкурс Национальная общественная телерадиокомпания Украины в дополнение к этому не смогла адекватно выполнить свои обязательства, касающиеся сотрудничества с ЕВС по участию российской певицы (Юлии Самойловой - прим. ТАСС)".