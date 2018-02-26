Украинский участник «Евровидения 2018» пообещал победить

Там он выступит с песней Under the Ladder ("Под лестницей"). После объявления результатов голосования он пообещал, что "приедет с конкурса с победой", передает РИА Новости.



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За право представить страну на "Евровидении" также боролись группа Kadnay, певица Tayanna, группа The Erised, певец Влад Каращук, выступающий под сценическим именем Laud и украинская молодая исполнительница Ирина Василенко, известная как Vilna. Победителя национального отбора определили путем голосования жюри и телезрителей.

Бочаров родом из Одессы, ему 20 лет. В 2015 году он стал победителем вокального шоу "X-Фактор" на Украине.

"Евровидение" пройдет в мае, свое участие в нем подтвердили более 40 стран. Португалия получила право принять международный песенный конкурс после победы своего представителя Сальвадора Собрала в Киеве в 2017 году.