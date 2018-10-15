Умер звукорежиссер рок-группы «Крематорий»

Об этом Армен Григорян написал в соцсетях:

«Дорогие друзья, у нас произошла страшная трагедия.

Сегодня, 15 октября, скончался наш звукорежиссёр, Сергей Овсянников, с которым мы проработали практически с начала основания «Крематория», прошли вместе длинный путь, полный музыки, веселья и эмоций! И каждый концерт доставлял удовольствие музыкантам и публике во многом, благодаря его блестящей работе.

Серёжа был очень скромным, не любил жаловаться, никогда не ныл и был очень стойкой и сильной личностью.

И вот сегодня Серёги нет...

Прощай, дорогой Друг!

Во многих уголках мира есть его друзья и товарищи, почитатели да и просто люди, которые знали его и, несмотря на расстояния, хотели бы с ним проститься! Вы можете проявить участие и высказать соболезнования его жене Татьяне! Вот её номер карты:

Овсянникова Татьяна Ивановна: 4276 3800 4986 5509

Похороны Сергея – 17.10. Подробности о месте и времени – позже.»