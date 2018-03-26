Умерла первая в мире победительница «Евровидения»

Она заняла первое место в 1956 году в Лугано, выступая на самом первом конкурсе от Швейцарии с песней Refrain.

Затем она ещё дважды выступала на "Евровидении" – в 1957 году, когда она заняла 8-е место, и в 1958-м, когда она стала второй, исполнив песню Giorgio.



Лиз Ассия

Как пишет metronews.ru со ссылкой на организаторов "Евровидения" в Twitter, Лиз Ассия была не только первой победительницей этого конкурса, но и бессменной его энтузиасткой, и выразили соболезнования её близким.

Лиз Ассия родилась в местечке Рапперсвиль на севере Швейцарии в 1924 году и начала свою артистическую карьеру как танцовщица, а затем стала выступать как певица.

В 2005 году Лиз выступила на юбилейном "Евровидении" в честь 50-летия этого конкурса. А в возрасте 87 лет она решила вновь поучаствовать в соревновании от своей страны и выступила в 2012 и 2013 годах, однако безуспешно.