В Москву летит звезда джаза Elijah Jamal Balbed

Вместе со своей командой он отыграет в Москве большой концерт в Посольстве США, а затем приедет в столичный клуб «Scenario», где даст 2-х часовой благотворительный концерт в пользу тяжелобольных детей фонда «Линия жизни».



Elijah Jamal Balbed

«Мы – мирные люди и рады помочь своим искусством тем, кто в этой помощи нуждается!» - говорит Elijah Jamal Balbed.

Американский журнал «Washington City Paper» называет его гением джаза. За время своей звездной карьеры талантливый музыкант получил звания «Лучший джазовый музыкант» (2010), «Лучший тенор-саксофонист» (2013), «Артист года» (2016) и другие престижные музыкальные награды.

В последние десять лет он зарекомендовал себя как разносторонний саксофонист, игравший с многими музыкантами, от Nicholas Payton, Winard Harper и Cyrus Chestnut до Lalah Hathaway, Eric Benet, The Blackbyrds и Dr. John.

Он много работал великим Чаком Брауном - крёстным отцом музыки Go-Go, и эти музыкальные эксперименты не могли не отразиться на его собственном творчестве. В этом году, при поддержке посольств США и России, Elijah Jamal Balbed приезжает в Москву вместе со своей группой. Его концерты станут ярчайшим событием в жизни настоящих ценителей джаза.

13 октября музыканты дадут 2-х часовой джазовый концерт в поддержку тяжелобольных детей благотворительного фонда «Линия жизни». В рамках концерта музыканты проведут аукционный розыгрыш своей пластинки и сделают фотосессию со всеми желающими. Концерт пройдет при поддержке Посольства США.

Билеты можно приобрести за пожертвования на сайте фонда «Линия жизни», либо купить в день концерта прямо в клубе «Scenario». Количество посадочных мест в Белом зале клуба рассчитано на 50 человек.

13 октября, 19.00, Белый зал клуба SCENARIO