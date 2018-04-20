Виртуальная Abba отправится в концертный тур

Агнета Фельтског, Бьорн Ульвеус, Бенни Андерссон, Анни-Фрид Лингстад объявили о распаде Abba еще в 1982 году после успешной более чем десятилетней карьеры на эстраде. Авторы хитов Dancing Queen и Mamma Mia продали более 400 млн альбомов по всему миру, однако не собирались вместе для концерта с 1986 года. Не соберутся они и сейчас: за них в турне отправятся аватары, которых Ульвеус называет «аббатарами».

«Аббатары — это цифровые версии участников Abba из 1979 года», — объясняет Ульвеус. Для создания поющих копий артистов их головы были засняты со всех возможных углов специалистами.



ABBA

Бьорн Ульвеус планирует заключить договор о партнерстве с EBU — вещателем «Евровидения». Ожидается, что первый концерт воссоединенной группы состоится уже в следующем году.

Впервые об идее отправиться в виртуальный тур участники рассказали в сентябре 2017 года.

Газета.ru