Владимир Шахрин выпустит путеводитель по Екатеринбургу

Как рассказал сам музыкант, идея создать такой путеводитель появилась спонтанно, после того как в одном из издательств узнали, что Владимир Шахрин часто показывает свой город друзья, приехавшим в гости.



Владимир Шахрин

«Сейчас многие уговаривают меня сделать видео-вариант, чтобы пройти по этой книжке с видео-экскурсиями. Но, честно говоря, мне хотелось бы, чтобы люди приезжали в наш город и чтобы люди сами ходили по его улицам. А так, получается, что мы скажем: сидите дома. Мы вам сами все принесем на блюдечке! Нет уж, давайте, приезжайте к нам!», - говорит НСН артист.

«Дневник – Путеводитель» по Екатеринбургу от Владимира Шахрина на прилавках магазинов появится уже в конце мая.