Выходит книга о группе «Аквариум»

﻿В книге собраны результаты наблюдений Дж. Гуницкого за творчеством "Аквариума" за несколько десятилетий: повесть "Так начинался "Аквариум", написанная в неподражаемой, присущей автору манере, статьи об "Аквариуме", интервью с Борисом Гребенщиковым, музыкантами группы, все стихотворения Дж. Гуницкого, ставшие песнями, а также редкие фотографии группы, многие из которых публикуются впервые.





Книга выходит в серии «Жизнеописание замечательных людей» издательства «Эксмо». продажу новинка поступит в октябре 2018 года.