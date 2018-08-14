Вышел фильм «Би-2 Fest. Made in Бобруйск»

6 июля «Би-2» устроили в Бобруйске крупнейший городской музыкальный фестиваль «Би-2 Fest», в котором приняли участие друзья музыкантов: легендарная белорусская команда «Солнечная сторона», проект Яна Николенко «Сети», американские гости Midnight Faces и группа Brainstorm, с которой «Би-2» уже давно связывают и теплые дружеские, и плодотворные профессиональные отношения.

Завершился же «Би-2 Fest» более чем двухчасовым выступлением группы «Би-2», представившей жителям и многочисленным гостям Бобруйска шоу «Горизонт событий».

Попасть на «Би-2 Fest» мог любой желающий - вход на фестиваль был свободным. Такого количества гостей Бобруйск ещё не видел – услышать и увидеть участников 7-часового фестиваля пришли 120 тысяч человек.