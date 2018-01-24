«Яндекс-музыка» запускает музыкальное ток-шоу с Яной Чуриковой

Событие значимое, с какой стороны на это не посмотри. Начнем со студии. Это та самая акустическая студия, в которой с 70-х годов записывались едва ли не все звезды советской эстрады, включая Аллу Пугачеву и Людмилу Гурченко. Именно здесь был записан единственный студийный видеоконцерт Владимира Высоцкого, дошедший до нас. Студию делали по невиданным до того стандартам — специально выписали из Англии саунд-инженеров и акустиков, те просчитали параметры помещения, и из Англии привезли дорогущие деревянные панели (такие еще можно увидеть в сегодняшнем ММДМ) и бережно установили. Так получилось Тон-ателье №3 Останкино, где записывали все и всех, от оркестров до эстрадных исполнителей живым многоканальным звуком — наш Abbey Road.

В 90-е Тон-ателье №3 перекупил продюсер Александр Толмацкий, и сотворил там чудовищные вещи — акустические панели были сняты (к счастью, не уничтожены), а в помещении сделан… «евро-ремонт». Студия продолжила существовать, но ее уникальность была утрачена, казалось бы, навсегда. И вот возрождение. ГК «Красный квадрат», производитель всех топовых шоу Первого канала, от «Голоса» до «Фабрики звезд», выкупил помещение и сумел восстановить ту легендарную акустику студии. Нашлись деревянные панели, схема их установки… Микрофонные системы предоставил тульский завод «Октава», производитель самых известных в мире микрофонов из России. И вот — презентация.



Яна Чурикова

Директор по развитию медиа-сервисов Яндекса Ольга Филипук рассказала, что к Яндекс-музыке давно хотели «прикрутить» качественный видео-стриминг, и именно поэтому решили сотрудничать с «Красным квадратом», лидером по производству развлекательного телеконтента. Программу «#наМузыке» будут вести в прямом эфире Яндекса Яна Чурикова и сын Владислава Листьева — Александр Листьев. Программа будет выходить два раза в месяц, а через неделю после прямого эфира в заново смонтированном виде выходить на MTV.

Героев шоу «#наМузыке» будут отбирать, исходя из их популярности на Яндекс-музыке. Уже известно, что первым героем станет рэпер L'One. Планируются эфиры с Мотом, IOWA, Дмитрием Маликовым и другими звездами. Причем впервые для музыкального ТВ будет использоваться технология 360 градусов, когда зритель сам сможет выбирать, на кого и с какой камеры смотреть (уже апробированная техника на футбольных трансляциях). Снимать будут именно в Тон-ателье №3.



Анастасия Спиридонова

Поскольку презентация проходила в студии, где записывался Владимир Высоцкий (почти тайком) и на днях 80-летие со дня его рождения, музыкальную часть посвятили песням Высоцкого. Их в сопровождении Red Square Band пели Мариам Мерабова, Арсений Бородин, Анастасия Спиридонова, вокальное шоу Viva, Марк Тишман и многочисленные участники шоу «Голос» и «Голос. Дети» (с переменным успехом). И звук был более чем достойный.

15 февраля выйдет первый прямой эфир программы «#наМузыке» с L'One.

Гуру КЕН