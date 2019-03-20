47-летний тенор Сергей Балашов скончался

Сергей пришел в театр в 1998 году, сообщает пресс-служба театра. Без него было трудно представить себе хотя бы одну оперную премьеру театра. Ленский в «Евгении Онегине», Альфред в «Травиате», Неморино в «Любовном напитке», Вертер в одноименной опере Массне, Альмавива в «Севильском цирюльнике», Гофман в «Сказках Гофмана». Список партий можно продолжать и продолжать…

На протяжении почти двух десятков лет он являлся не просто ведущим и высоко оцененным критикой певцом и любимцем публики. Сергей Балашов относился к тому типу артистов, которых в театре по праву считают незаменимыми. В любое время он был готов ввестись в новый для себя спектакль, заменить заболевшего коллегу, выручить театр. И для режиссеров, наших и приглашенных, и для дирижеров сотрудничество с Сергеем Балашовым всегда становилось увлекательным сотворчеством.



Сергей Балашов

В последние годы Сергей Балашов открыл себя еще в одном качестве – он выступал в качестве контратенора, исполняя партии в барочных операх и кантатах.

Панихида состоится 21 марта 2019 на Основной сцене. Начало в 11.00. Похоронен артист будет на родине, в Ярославской области.