Премию BraVo вручили ГАСО, Бессонову, Гимадиевой, Стасику и Георгиу

Премия BraVo проводится во второй раз, она призвана отмечать заслуги артистов в области классической и популярной музыки. Во вторник вечером свои награды получили артисты классического искусства, а также произведения и площадки, связанные с этим направлением.



Перед церемонией

"Я очень рад, что такой проект, который объединяет лучших артистов Европы и Азии, создан и развивается именно в России. У премии есть особенность, которая отличает ее от других... Главным критерием присуждения премии BraVo является зрительский успех. Я заранее поздравляю всех лауреатов", — сказал на церемонии награждения министр культуры РФ Владимир Мединский, который вручил приз театру "Астана Опера".

Следом артист балета Сергей Полунин передал награду другой площадке — концертному залу "Зарядье". Выступлением знаменитого танцовщика завершилось первое отделение торжественной церемонии: на сцене Большого театра он представил хореографию на песню Take me to Church.

За лучший классический женский вокал наградили оперную певицу, лауреата премии "Золотая маска" и приглашенную солистку Большого театра Венеру Гимадиеву. Она получила приз из рук знаменитого итальянского тенора Витторио Григоло, который сорвал овации благодаря исполнению арии Каварадосси из оперы Пуччини "Тоска".

"Ты самая прекрасная в мире", — сказал по-русски Григоло, а солистка продемонстрировала великолепное сопрано, спев болеро "Красавицы Кадикса" композитора Лео Делиба.

За лучший классический мужской вокал премию получил знаменитый китайский бас Хао Чжан Тян. Он рассказал, что всегда мечтал побывать в Москве, но не находил возможности, пока не получил приглашения от организаторов премии. Накануне они с женой погуляли по Красной площади, и это событие совпало с 28-летней годовщиной их брака. "Вы можете представить, насколько это для меня значимо", — подчеркнул артист.

"Открытием года" по версии премии назвали юного пианиста Ивана Бессонова. Он исполнил гостям Прелюдию соль минор №5 опус 23 Сергея Рахманинова.

Госоркестр имени Светланова назван лучшим оркестром года.

Премию за "Оперу года" вручили постановке "Триумф Времени и Бесчувствия", которую на сцене Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко поставил театральный режиссер Константин Богомолов. Фрагмент из оперы исполнил известный тенор Дэвид Дикью Ли.

"Дирижером года" по версии премии назвали японца Митиёси Иноуэ.

Награду за "Лучшую классическую композицию в современном исполнении" вручили за произведение "Вероника" китайскому композитору Ду Юн, которая является лауреатом Пулитцеровской премии 2017 года за другое свое сочинение.

Одним из специальных гостей премии стал голливудский актер Джон Траволта. Она рассказал, что должен был вручать награду на вечере награждения популярной музыки, но попросил организаторов об одолжении выйти на сцену Большого театра.

"Надеюсь, наслаждаетесь этим вечером, как и я. Для меня большая честь быть на этой легендарной сцене... Стоять на этой сцене — огромная честь для любого артиста", — сказал Траволта со сцены.

Он вручил премию за лучший саундтрек года, которая досталась композиции "Одиночество" группы "Земляне" из фильма "Пилигрим".

Кроме того, из его рук награду в номинации "Мировая звезда" получила румынская оперная певица Анджела Георгиу.

Почетной награды "За вклад в мировую музыкальную культуру" премии BraVo посмертно удостоена оперная певица Монтсеррат Кабалье, награду получила ее дочь Монтсеррат Марти-и-Кабалье.

"Хочу поблагодарить вас всех. Мама очень любила эту страну. Я думаю, где бы она ни была, она очень признательна за эту награду", — сказала Монтсеррат Марти-и-Кабалье со сцены.

Гостям вечера посчастливилось услышать арию Лауретты из оперы "Джанни Скикки" в исполнении Монтсеррат Марти-и-Кабалье.

Британская актриса с русскими корнями Хелен Миррен объявила победителя в номинации "Балет года": премия досталась постановке "Нуреев", над которой работал творческий союз хореографа Юрия Посохова, режиссера и сценографа Кирилла Серебренникова и композитора Ильи Демуцкого. Награду получил исполнитель главной роли, солист Большого театра Владислав Лантратов.