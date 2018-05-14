Три оперных премьеры и одно возобновление ждут зрителей в Стасике

Оперная труппа представит постановки классических и современных опер. Начнет она с возобновления очень успешного спектакля «Война и мир» С. Прокофьева в постановке А. Тителя. Дирижер Феликс Коробов, художник Владимир Арефьев.

14 ноября Малая сцена театра пригласит зрителей на премьеру оперы Томаса Морса «Фрау Шиндлер» (либретто автора и Кеннета Казана), дирижер Тимур Зангиев, режиссер Владимир Алеников, художник Семен Пастух.

15 февраля на основной сцене состоится мировая премьера оперы отечественного композитора Александра Вустина «Влюбленный дьявол». Либретто написал Владимир Хачатуров по одноименной повести Жака Казота. Дирижер Владимир Юровский, режиссер Александр Титель, художник Владимир Арефьев.

Последняя оперная премьера «Отелло» Д. Верди в постановке Андрея Кончаловского и оформлении Мэтт Дили пройдет 30 мая 2019 г. Дирижер - Феликс Коробов.

Балетная труппа представит первую премьеру сезона 27 октября. Это будет вечер одноактных балетов, в который войдут «Кончерто барокко» на муз. Баха в хореографии Дж. Баланчина, «Восковые крылья» на муз. Г.И.Ф. фон Бибера, Дж. Кейджа, Ф. Гласса, И. С. Баха в хореографии И. Килиана (возобновление) и мировая премьера балета в хореографии А. Кайдановского (название и музыка будут объявлены особо). В ноябре театр снова обратится к хореографу Д. Ноймайеру и возобновит его балет «Чайка» на муз. Д. Шостаковича, Э. Гленни, П. Чайковского и А. Скрябина. Дирижер Ф. Коробов. 20 апреля в репертуаре появится еще один Вечер одноактных балетов: «Прогулка сумасшедшего» на музыку М. Равеля и А. Пярта в постановке Й. Ингера; «О сложная» на музыку Л. Андерсон в хореографии Триши Браун и оформлении Вии Целминя; «Свадебка» И. Стравинского в хореографии Анжелена Прельжокажа.

В сентябре-декабре 2018 г. театр проведет большой фестиваль Сергея Прокофьева, который откроется 14 сентября возобновленной оперой «Война и мир». Затем будут показаны репертуарные спектакли: балет «Золушка» в постановке Олега Виноградова, опера «Любовь к трем апельсинам» в режиссуре Александра Тителя, балет «Каменный цветок» в постановке Юрия Григоровича и завершит фестиваль опера «Обручение в монастыре» (режиссеры Александр Титель и Людмила Налетова). 22 декабря театр пригласит зрителей на Гала-концерт к 100-летию театра.

В двух прошедших сезонах театр на Малой сцене провел несколько любопытных проектов, которые вызвали положительный отклик зрителей и специалистов. Они будут продолжены в юбилейном сезоне.

«КоОПЕРАЦИЯ» - независимый творческий и образовательный проект для молодых драматургов и композиторов не старше 35 лет. Итогом проекта стало создание драматургами и композиторами короткометражных опер, отразивших их креативные идеи. «Точка пересечения» - проект для молодых хореографов. Для их экспериментов Музыкальный театр в сезоне 2015-2016 выделил Малую сцену, которая стала местом встреч начинающих балетмейстеров с театром, индивидуальной творческой воли с определенной эстетикой и художественной политикой.

Проект «Студия» появился в Музыкальном театре в январе 2018 года. Это комплекс образовательных и просветительских мероприятий, в который входят экскурсии по театру (обзорные и цеховые), встречи со зрителями перед спектаклями, открытые репетиции, лекции, встречи с постановщиками, детские и подростковые программы, стажировки и мастерские для молодых профессионалов, работа с молодыми журналистами, фотографами, художниками.

Большой интерес у зрителей и профессионалов вызвал проект «Опера на экране».

В прошлом сезоне были показаны на Малой сцене спектакли оперного фестиваля в Экс-ан-Провансе (Франция). В новом сезоне зрителей ждет встреча с спектаклями Королевского оперного театра «La Monne» (Брюссель): «Лулу» А. Берга, «Бал-маскарад», «Травиата» и Трубадур» Д. Верди, «Любовный напиток» Г. Доницетти.

Что ж, планы роскошные. Будем с нетерпением ждать юбилейного сезона.

Елизавета ДЮКИНА

Фото: Сергей РОДИОНОВ