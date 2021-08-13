МАМТ сыграл на компьютере в премьере оперы «Вольный стрелок» Вебера

7 июля 2021 года в Москве было немыслимо жарко. Но в зале был аншлаг. Любители оперы заполнили зал, предвкушая интересную премьеру, которую ждали уже давно. И вот, наконец, дождались. Дождались, да ещё с какими сюрпризами! Это была встреча не только со знаменитой музыкой и очень закрученным витиевато «волшебным» сюжетом. А самым главным действующим «лицом», главным двигателем сюжета и поступков персонажей стал... компьютер, который выбрали для своей игры стрелки, в том числе, вольные (в прежних постановках этих стрелков называли «волшебными»).



Сцена из спектакля

Владелец игровой компьютерной компании Оттокар решил рискнуть, предложив друзьям одновременно играть в реальном и виртуальном мирах, переходя из одного в другой и подчиняясь строгим правилам компьютерной игры.

Игра началась лихая, острая, отчаянная, смелая, очень сложная, ‑ началась вместе с последними аккордами очень популярной и у всех на слуху увертюры с музыкой Карла Марии фон Вебера. За дирижёрским пультом появилась элегантная фигура Фабриса Беллана, и началась волшебная сказка про любовь, смелость, непорядочность, дружбу, злобу, изящество, трусость и т. д. и т. п. – в общем, обо всём в жизни.

Внимание зрителей тотчас приковала к себе красочная и смыслово закрученная видеодекорация того самого волшебного леса, где и предстояло развернуться яркому, насыщенному действию. Конечно, я не стану подробно излагать «волшебный» сюжет оперы, где зрительский интерес подогревает одна неожиданность за другой.

Кому же предстояло разыграть с компьютером уйму весёлых и трагических неожиданностей, виртуозно придуманных режиссёром Александром Тителем, дирижёром, художниками-постановщиками (Юрий Устинов, Ирина Акимова, видеосвет Айвара Салахова, Павла Суворова), короче, всех создателей спектакля?



Каспар – Игорь Коростылев, Макс – Нажмиддин Мавлянов

Надо сказать о том, что именно этот театр уже издавна называют «театром поющего актера». Это снова подтвердилось сегодня. Но безукоризненная удача далась, увы, не всем. Главный герой ‑ Макс (Нажмиддин Мавлянов) скучноват, не отличается горячим темпераментом, да и поёт как-то... Но зато очень хорошо говорит, а опера эта органично чередует музыкальные номера и разговорные диалоги (она и называется «зингшпилем»).



Макс – Нажмиддин Мавлянов, Оттокар – Станислав Ли

Надо сказать, что большинство исполнителей оказываются в лучшем смысле «на коне». Лучше всех, на мой взгляд, вокально и «разговорно» ‑ Оттокар (баритон Андрей Батуркин), руководитель игрового отдела Куно (всегда успешный бас Роман Улыбин), загадочный Отшельник – мудрый умница (Максим Осокин).



Агата (Мария Макеева)

Очаровательны обе девушки, особенно обладательница сочного центрального сопрано Евгения Афанасьева – Энхен, подруга героини). Очень симпатична обладательница «легкого» сопрано Агата (Мария Макеева), «заведующий» тёмными силами Каспар (Игорь Коростылев). Сложный человек – предатель Каспармог бы быть посильнее – во всех отношениях, а то не сразу даже и понимаешь, что он делает в волшебном лесу, где хочет погубить простодушного Макса…

«Пьеса с песнями» порой несколько вяловата, но выручают танцы. А действие само по себе «держит». Держит, хотя иногда хочется сказать: ну, ну быстрее, активнее! Не говорим. Потому что всё равно интересно. Но для меня лично очень обидным стало исполнение знаменитого хора охотников, который знают все, ‑ он часто звучит, в том числе и по радио. Выстроились на сцене как-то серо одетые стрелки и запели очень скучными голосами, и, как говорится, «пешком» удивительной красоты хор, который совсем потерялся и не прозвучал так, как надо бы. А ведь этот хор – самая популярная музыка в «Вольном стрелке». Ладно, может, со временем распоются. Надо распеться обязательно! Может быть, голоса померкли от жары? Всяко может…

Конечно, я придираюсь. В спектакле очень много яркого, выразительного, интригующего и удачного. Именно поэтому хочется подкорректировать то, что пока не удалось. Однако, зная талант, упорство и упрямство Александра Тителя, нельзя не поверить в то, что после театрального отпуска «Вольный стрелок» зазвучит в полную силу. И хор охотников встанет по красоте заслуженно рядом с блистательной увертюрой к опере, которую в последующих спектаклях возглавит работавший над подготовкой премьеры бешено одарённый молодой дирижёр Тимур Зангиев. Лично я хорошо знаю работы этого совсем молодого мастера и с нетерпением жду его появления за пультом, хотя и нынешний дирижёр очень и очень неплох.



Агата (Мария Макеева)

Абсолютно ясно, что уже сегодня театр можно и должно поздравить со значительным творческим успехом. Сделано очень многое. И очень много ещё впереди.

Итак, до встречи в новом сезоне, который как раз и откроется «Вольным стрелком». Вебер пришёл на столичную сцену всерьёз и надолго. И это хорошо.

Наталья ЛАГИНА

Фото: Сергей РОДИОНОВ