100-летие Стасика: Шостакович и все-все-все

Программа вечера была посвящена творчеству великого Дмитрия Шостаковича. Композитора связывали с театром крепкие творческие контакты. Сначала театр поставил его оперу «Леди Макбет Мценского уезда», которая очень скоро была изъята из репертуара всех советских театров. Он же был первым, на сцене которого спустя много лет была осуществлена постановка новой редакции оперы Шостаковича под названием «Катерина Измайлова». А совсем недавно театр обратился к оперетте Шостаковича «Москва-Черемушки», которая шла на Малой сцене.

Открыл вечер Антракт из оперы «Катерина Измайлова», сыгранный оркестром п\у харизматичного Феликса Коробова ярко и стремительно, сразу настроив слушателей на волну высочайшего профессионализма и эмоционального наполнения музыки. Затем настал черед Дмитрия Ульянова, который исполнил три фрагмента из оперы Мусоргского «Борис Годунов» в редакции Д. Шостаковича, самых важных для характеристики главного героя. Талантливый певец и артист, обладатель роскошного баса с массой выразительных обертонов, представил нам трагическую судьбу царя Бориса, начав со сцены Коронации. «Скорбит душа… Какой-то страх невольный…» наполняет его душу в момент вступления во власть на Руси, которую он так жаждал. Но отбросив дурные предчувствия, Борис Годунов Ульянова призывает всех торжественно встретить его восхождение на царский трон. Прошло шесть лет. Монолог Бориса «Достиг я высшей власти…» говорит у артиста о совсем Борисе. Некогда сильный и властный, он оказывается сломленным жизненными и царскими невзгодами, замучен угрызениями совести о совершенном убийстве Царевича, что и приводит его к смерти.. Сцену прощания с сыном Федором артист проводит в заботах о детях и наставлениях сыну, как вести себя с боярами. Только редкие вскрики « Я царь еще..» говорят о бывшем величии Годунова. Становится искренне жаль царя-грешника, который, как известно по истории, и не убивал Царевича. Замечательная работа артиста и оркестра, ведомого Феликсом Коробовым, точно прочитавших Мусоргского в редакции Шостаковича.

Во второе отделение устроители включили Первую симфонию фа-минор Дмитрия Шостаковича, и абсолютно были правы. Она редко звучит сегодня, а напрасно. Это начало яркого пути композитора. Дмитрий Дмитриевич написал ее как дипломную работу, когда заканчивал Ленинградскую консерваторию, а было ему только 19 лет. Ее в 1926г. исполнил Ленинградский симфонический оркестр п\у Николая Малько. Симфония имела большой успех, а в следующем 1927г. она уже прозвучала за рубежом: сначала в Берлине, а затем в Нью-Йорке и Филадельфии. Сочинение юного Шостаковича поражает профессионализмом, оригинальной оркестровкой, интересно найденными характерными сочетаниями живости и остроумия, драмы и трагедии. Самая масштабная четвертая финальная часть симфонии. В ней мощная тема рока сменяется удивительно красивой, нежной, даже мечтательной мелодией — соло скрипки Льва Клычкова. Затем снова всплески мрачной энергии, которые заканчиваются положительными эмоциями. Вот так ярко-эмоционально в стиле начинающего автора и прозвучала его Первая симфония, вызвав бурные аплодисменты зрителей.

Закончило концерт еще одно крупное сочинение Шостаковича – Вокально-симфоническая поэма «Казнь Степана Разина» на стихи Евгения Евтушенко из поэмы «Братская ГЭС». Центральный персонаж, без сомнения, Степан Разин в исполнении Дмитрия Ульянова, который раскрыл перед нами измученную душу отчаянного атамана Стеньки Разина, поднявшего народные массы против царской власти, и погубившего многих. Его предсмертную тоску, презрение народа, одиночество и мученическую смерть. Шостакович так строит свою поэму, что сразу после удара топора, который ясно слышен в оркестре, начинается бессмертие Степана Разина, его духа и осознание народом его подвига. Это уже доносит до нас хор Академии хорового искусства, которому подвластно и могучее сочинение Шостаковича.

Елизавета ДЮКИНА

Фото: Сергей РОДИОНОВ