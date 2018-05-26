230 лет со дня премьеры оперы «Дон Жуан» В.А. Моцарта

Завершающийся театральный сезон в МАМТе вынес на сцену оперу «Дон Жуан» В. Моцарта, попав «в ногу» с музыкальной Европой, недавно отметившей 230-летие премьерного показа этой оперы в Праге при жизни композитора. Известно, что пражский период жизни и творчества Моцарта был счастливым и особенно удачным. Нынешняя пражская постановка «Дон Жуана» отличалась скрупулёзной аутентичностью в исполнении костюмов времён премьеры, а это был 1787 год. Подбор певцов шёл от великого Пласидо Доминго, вставшего за дирижёрский пульт в оперных представлениях шедевра на сцене «Национального театра» в Праге. Именно на этой сцене и была премьера «Дон Жуана». За дирижёрским пультом тогда стоял сам гениальный В. А. Моцарт.

Не без гордости следует отметить тот факт, что в составе исполнителей центральных партий 230 лет спустя были наши певцы. Так, партию Дона Оттавио исполнил тенор Дмитрий Корчак, мировая знаменитость. Донна Анна предстала в исполнении сопрано Ирины Лунгу. Эти замечательные певцы в разные годы были победителями конкурса «Опералия» Пласидо Доминго. Великий музыкант не теряет связи с победителями своего конкурса и приглашает артистов в свои интереснейшие проекты.

К месту и вовремя оказалась опера «Дон Жуан» в театре на Большой Дмитровке. Музыкальное руководство постановкой - от Уильяма Лейси. За дирижерский пульт встал маэстро Тимур Зангиев. Режиссёр-постановщик этой версии спектакля - народный артист России, лауреат Государственной премии СССР, лауреат премии Москвы Александр Титель, которому принадлежат и другие постановки опер Моцарта, например, «Волшебной флейты» в том же театре. Из недавних премьерных постановок Александра Тителя опера «Снегурочка» Н. Римского-Корсакова на сцене Большого театра. Это событие практически не отразилось в публикациях музыкальных критиков, а попросту было проигнорировано пишущей братией, наверное, от изумления.

Режиссёр-постановщик, безусловно, имеет право воплотить на сцене своё видение произведения. Тем не менее, творческая свобода имеет и ограничения в виде учёта истории постановок этого произведения, в данном случае, на сцене МАМТа. Пространство культуры предполагает преемственность, учёт предыдущего опыта и способы его передачи новым поколениям зрителей. С этих позиций режиссёрское воплощение оперы «Дон Жуан» от Александра Тителя производит унылое впечатление от набора сценических средств передачи смыслов гениального творения В.А. Моцарта.

Воплощению режиссёрского замысла на сцене способствовали и костюмы персонажей, выполненные художником по костюмам, лауреатом Государственной премии Марией Даниловой. Что Дон Жуан - Дмитрий Зуев, что Лепорелло - Денис Макаров, главные герои, предстали в помятых одеждах чёрного цвета, без отличия господина от слуги. В сочетании с доминирующим чёрным цветом конструкций-декораций, достигался эффект эмоционально заниженного восприятия великого творения В.А. Моцарта.

А вот исполнители отличились и прекрасными голосами, и великолепной вокальной техникой, и сценическим воплощением характеров героев. Опера - это всё-таки пение! Очень порадовал Дон Оттавио - Богдан Волков. В вокальном отношении тенор очень вырос, спел свою партию уверенно. Голос его, сильный, объёмный, красивого тембра, звучал безупречно, подчиняясь воле певца в передаче смыслов характера героя. Дон Оттавио был представлен как благородный рыцарь, без остатка преданный своей даме, Донне Анне - Марии Макеевой, как герой, действующий без страха и упрёка.

Женские персонажи - Донна Анна, Донна Эльвира - Наталья Петрожицкая, Церлина - Евгения Афанасьева, воспринимались в контексте драматических амплуа своих героинь в сочетании с прекрасным, выразительным, на высоком техническом уровне пении.

Опера изобилует ансамблями, дуэтами, исполненными артистами с большим мастерством. Особенно хороша была пара Церлина-Мазетто-Максим Осокин. Артисты только что не дурачились, придавая шарм своим персонажам в различные моменты сценического действия.

Был в опере и Командор - Феликс Кудрявцев. Как-то не получилось персонажа, призванного к устрашению тех, кто живёт во грехе и не раскаивается. Герой получился вполне партикулярный, что окончательно перевесило чашу весов в сторону забавной истории. Может, оно и хорошо, если обратиться к непростым обстоятельствам жизни, которая проходит за пределами чистого, уютного, элитного здания МАМТа, что на Большой Дмитровке.

Людмила КРАСНОВА

Фото: Олег ЧЕРНОУС