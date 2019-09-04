Ариана Гранде требует 10 млн долларов за использование ее двойника

Жалоба передана в федеральный суд Калифорнии и, как сообщает Intermedia со ссылкой на Hollywood Reporter, касается рекламной кампании фирмы в социальных сетях.

В иске говорится, что Forever 21 намеревался заключить с представителями Гранде контракт на использование образа артистки в социальных медиа, в том числе в постах в твиттере и инстаграме, однако сторонам не удалось достичь соглашения: в то время как один пост с Арианой обошёлся бы заказчику в шестизначную сумму, стоимость, которую компания предлагала за использование имени и образа певицы, её представители посчитали «не соответствующими артисту её уровня».



Ariana Grande

- Вместо того, чтобы заплатить за это право, как того требует закон, ответчики попросту украли его, запустив на своём сайте и в соцсетях кампанию, вводящую потребителей в заблуждение – большая часть этой кампании пришлась на январь и февраль 2019 года, – говорится в иске. – Компания использовала в собственных целях пришедшийся на тот же временной период успех альбома мисс Гранде «Thank U, Next», опубликовав в рамках вышеназванной кампании как минимум 30 снимков и видео, на которые у компании не было разрешения, причём эти материалы незаконно присваивали имя, образ и музыку мисс Гранде с целью создания ложного ощущения её на то согласия.

В заявлении особо подчёркивается, что Forever 21 не просто использовала в своей кампании похожую на неё модель, но и сделала ей ту же причёску, что в клипе на песню «7 Rings», а также одела в топ, в котором артистка успела появиться на множестве известных снимков. Кроме того, модель принимает ту же позу, в которой обычно снимается на фотографиях сама Гранде, а в некоторых постах можно услышать отрывки из песни «7 Rings» и найти в подписях строчки из текста композиции.

Гранде требует от компании возмещения убытков в размере как минимум 10 млн долларов.