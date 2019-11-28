БГ снялся в клипе кавера своей песни «Почему не падает небо»

Трек — кавер старой песни Бориса Гребенщикова, которая вышла в 1978 году на пластинке "Все братья — сестры". В клипе появляется и сам БГ.

Съемки клипа проходили в Латвии, в заброшенном аэропорту под Ригой. Режиссером видео стала Ася Николаева, которая уже давно сотрудничает с музыкантами.

На концепцию видео повлияла Кира Муратова, в частности ее фильм "Вечное возвращение".



БГ в клипе

"Около 10 лет назад, в гостях у Киры Георгиевны, мы обсуждали сценарий ее будущего фильма. Еще тогда родилась идея этого видео: показать цикличность всего происходящего. Вечное возвращение. Однообразие многообразия или многообразие однообразия. Мы играем роли друг друга. Тасуемся, как карты, под этим небом, которое, слава богу, пока не падает", —объясняет Денис Ржавский, фронтмен и главный идеолог группы "Счастливые люди".