Би-2 объявили даты нового тура NewBest

Все участники aka guest stars проекта являются представителями совершенно разных музыкальных направлений – это и рок, и электроника, и хип-хоп etc. Более того, многие из них стали не просто исполнителями сочиненных Би-2 песен, но и их соавторами. Именно этим обуславливается эклектичность композиций, которые невозможно поставить в рамки какого-то одного музыкального жанра.

