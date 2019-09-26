Би-2 объявили даты нового тура NewBest

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26 сентября стартует тур Би-2 с новой программой NewBest.

На предстоящих концертах прозвучат и лучшие треки Би-2 из альбома «Горизонт событий», и все главные хиты группы, которые любят и знают миллионы.

NewBest Tour
NewBest Tour

Благодаря новому подходу к пространству зала, в котором границы сцены будут размыты, каждый зритель сам будет вовлечён в шоу, станет его неотъемлемой и очень важной частью. Одно останется неизменным – невероятный драйв и праздник, которые Би-2 дарят публике на всех своих выступлениях, - обещают музыканты.

NewBest Tour:

2019
  • 26 сентября – Тула
  • 29 сентября – Смоленск
  • 1 октября – Рязань
  • 10 октября – Череповец
  • 15 октября – Нижний Новгород
  • 25, 26 октября – Москва
  • 4 ноября – Тверь
  • 7 ноября – Челябинск
  • 9 ноября – Екатеринбург
  • 11 ноября – Пермь
  • 16 ноября – Санкт-Петербург
  • 26 ноября – Тольятти
  • 3 декабря – Казань

2020

  • 26 февраля – Ростов-на-Дону
  • 28 февраля - Астрахань
  • 11 марта – Прага
  • 13 марта – Бабмерг
  • 15 марта – Дюссельдорф
  • 17 марта – Таллин
  • 6 июня – Минск

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