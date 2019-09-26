Би-2 объявили даты нового тура NewBest

На предстоящих концертах прозвучат и лучшие треки Би-2 из альбома «Горизонт событий», и все главные хиты группы, которые любят и знают миллионы.
Благодаря новому подходу к пространству зала, в котором границы сцены будут размыты, каждый зритель сам будет вовлечён в шоу, станет его неотъемлемой и очень важной частью. Одно останется неизменным – невероятный драйв и праздник, которые Би-2 дарят публике на всех своих выступлениях, - обещают музыканты.
NewBest Tour:2019
- 26 сентября – Тула
- 29 сентября – Смоленск
- 1 октября – Рязань
- 10 октября – Череповец
- 15 октября – Нижний Новгород
- 25, 26 октября – Москва
- 4 ноября – Тверь
- 7 ноября – Челябинск
- 9 ноября – Екатеринбург
- 11 ноября – Пермь
- 16 ноября – Санкт-Петербург
- 26 ноября – Тольятти
- 3 декабря – Казань
2020
- 26 февраля – Ростов-на-Дону
- 28 февраля - Астрахань
- 11 марта – Прага
- 13 марта – Бабмерг
- 15 марта – Дюссельдорф
- 17 марта – Таллин
- 6 июня – Минск
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