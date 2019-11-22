«ЧайФ» выпустил свой 19-й студийный альбом

В альбом вошли девять треков, в том числе ранее выпущенные в виде синглов и клипов «Чей чай горячей», «Все девушка Бонда», «Что мы делали в прошедшем году» и «Хэллоуин». Оформил пластинку художник, дизайнер, писатель и педагог Александр Коротич.

Это все тот же неспешный блюз-рок и регги-рок, которым славится «ЧайФ». «На какой войне ты готов умереть?» - вопрошает Шахрин в единственной социальной песне альбома «Время придет выбирать». Жизни в социальных сетях посвящена регги-песня «Что мы делали в прошедшем году». Очень узнаваемый для группы альбом, который вряд ли разочарует преданных поклонников.



«Слова на бумаге»

Радиопрезентация альбома состоится 24 ноября в эфире «Нашего радио».

«Чайф» готовится к большому туру. В 2020 году коллектив отметит своё 35-летие. По такому случаю команда заранее продумывает новую концертную программу, что для «Чайфа» — редкость.

20 марта группа ЧАЙФ выступит с большим юбилейным концертом в столичном зале ВТБ Арена. Песни, которые вошли в программу юбилейного концерта, условно разделены на три части – серьёзную, лиричную и жизнеутверждающую. Группа намерена исполнить важные хиты, песни, без которых не обходится каждый концерт, и любимые многими поклонниками композиции.