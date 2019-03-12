Четырех дагестанцев обвинили в подготовке теракта на концерте Киркорова

Об этом сообщил "Интерфаксу" адвокат одного из фигурантов Исрафил Гададов.

"На прошлой неделе фигурантам было объявлено об окончании следственных действий и предъявлено обвинение в окончательной редакции", - сказал адвокат, защищающий обвиняемого Хидирнеби Казуева.

Согласно материалам уголовного дела, с которыми ознакомился "Интерфакс", следствие считает, что весной 2017 года Х.Казуев, Габибула Халдузов, Самир Ибрагимов, а также Шамиль Магомедов объединились в Махачкале для осуществления террористической деятельности в составе запрещенной группировки "Исламское государство" (ИГ).

Как считает следствие, в мае 2017 года обвиняемые, за исключением Ш.Магомедова, решили, используя самодельные взрывные устройства, совершить теракт на выступлении Киркорова, запланированном в Махачкале на 6 июля того же года. Однако реализовать задуманное, утверждает следствие, фигурантам не удалось, поскольку территория зала, где выступал артист, охранялась сотрудниками полиции, "и они не смогли должным образом подготовиться, чтобы проникнуть в него".



Филипп Киркоров

Х.Казуев, Г.Халдузов, С.Ибрагимов и Ш.Магомедов были задержаны осенью 2017 года - с тех пор по решению суда они находятся под арестом, рассказал И.Гададов. Обвиняемые, по словам адвоката, отрицают причастность к вмененным им преступлениям.

"По эпизоду с концертом мой подзащитный отказался признать вину и заявил следствию, что совершать террористический акт не собирался и что его целью было убийство Киркорова. Кроме того, Казуев настаивает, что он и другие обвиняемые отказались совершить убийство посредством взрывного устройства, поскольку поняли, что будет много жертв", - сказал Гададов.

"В соответствии с позицией моего подзащитного я подал следователю ходатайство, в котором прошу провести проверку сведений, изложенных Казуевым, а также допросить лиц, которых он назвал", - добавил адвокат.

Он отметил, что ранее следователь отказался возбуждать уголовное дело в отношении Казуева, Халдузова и Ибрагимова по эпизоду с терактом из-за отсутствия доказательств наличия в их действиях состава преступления, однако в начале 2019 года "возбудил и предъявил".

Казуеву, Халдузову, Ибрагимову и Магомедову, в зависимости от роли каждого, предъявлено обвинение в прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности (статья 205.3 УК РФ), организации и участии в террористическом сообществе (часть 1, часть 2 статьи 205.4 УК РФ), подготовке теракта (часть 1 статьи 30 - пункт "а" части 2 статьи 205 УК РФ), содействии терроризму (часть 1 статьи 205.1 УК РФ), участии в деятельности террористической организации (часть 2 статьи 205.5 УК РФ), создании и участии в незаконном вооруженном формировании (часть 1, часть 2 статьи 208 УК РФ), а также незаконном приобретении и хранении оружия, незаконном изготовлении взрывчатых веществ и пособничестве в их изготовлении (часть 3 статьи 221 УК РФ, часть 1 статьи 223.1 УК РФ, часть 5 статьи 33 - часть 3 статьи 223.1 УК РФ), говорится в материалах расследования, имеющихся в распоряжении "Интерфакса".

Официальными комментариями правоохранительных органов по уголовному делу "Интерфакс" в настоящее время не располагает.

В пресс-службе Киркорова агентству заявили, что "данная тема не комментируется артистом".