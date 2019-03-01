Дима Билан на инвалидной коляске подумывает перенести тур

— Это было три дня незабываемых и веселых съёмок в Москве. Вместе с Дашей я успел побывать в суде, в ночном клубе… мы даже успели полетать! В клипе много массовых сцен, очень веселых моментов, которые все вы сможете наблюдать в этом музыкальном ситкоме, — рассказывал Дима Билан. — Я очень люблю,...