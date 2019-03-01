Дима Билан на инвалидной коляске подумывает перенести тур

Сегодня целый день общались по туру и возможности переноса части городов с шоу #планетабилан, запланированных в марте, на осень. И вс, кто купил билеты на мартовские шоу, главное, не переживайте за билеты - все сделаем в лучшем виде! Ведь если быть детальным и последовательным, то вернуться на сцену хочу со 100%-й уверенностью и быть на максимуме своих возможностей, и потом мое каждодневное общение со светилами хирургии тоже вносят свои коррективы в мои планы. Ведь отправляться в тур - это долгие переезды, отсутствие под рукой лечащего врача, ну и программа более 2-х часов - а реабилитация должна быть максимально серьезной и качественной! С 13 марта, возможно, буду выходить на маленькие небольшие площадки и слетаю на одно выступление (сидя) на 15 мин... А тур начну в апреле, но и это скажу точно только завтра, когда окончательно ударим по рукам с компанией и подтвердим все нюансы этого форс-мажора. Я уверен ,что это время , которое дала мне судьба использую с пользой - продвинусь в записи нового альбома и запишу новый многообещающий сингл «Про Белые розы»... Так что на месте буксовать не собираюсь, спасибо, что ждёте, интересуетесь и сопереживаете мне - я это очень чувствую и ценю!
Комменты