Доминик Джокер женился на певице

Известный продюсер и певец Доминик Джокер познакомился с Екатериной Кокориной на проекте «Битва хоров», где Джокер был экспертом, а Катя - участницей проекта, певицей в одном из хоров. Вскоре вспыхнул бурный роман, пишет StarHit, и сейчас они уже 5 лет вместе. Две недели назад прошла официальная церемония в ЗАГСе, и только теперь собрали родственников и знакомых в ресторане.



Свадьба. Фото Peopletalk.ru

Молодожены пригласили Игоря Крутого, Ольгу Бузову, Игоря Гуляева, Стас Костюшкина, Зару, «Градусы» и многих других. Специально для друзей и родных влюбленные организовали еще одну символическую церемонию прямо в заведении и снова обменялись клятвами в вечной любви и верности, а также кольцами из белого золота. Совершенно одинаковые украшения, только разных размеров, сделали на заказ.

«Мы с Домиником вместе уже не первый год, — рассказала «СтарХиту» Екатерина Кокорина. — В душе уже давно муж и жена друг другу. Доминик предложил стать его законной женой во время просмотра какой-то романтической комедии в сентябре прошлого года. Все было довольно спокойно и просто — без колец в бокале. Я сразу ответила утвердительно. Церемонию запланировали на февраль из-за плотного графика и большого количества работы. Хотели все успеть: выпустить новую песню, организовать красивую свадьбу, а еще мы сделали фотосессию».

Презентация нового трека под названием «Бесконечность» состоялась на свадьбе 26 февраля. Лирическая песня была написана специально по случаю церемонии. Уже на следующей неделе пара будет снимать клип на новый трек. А 9 марта супруги отправятся в свадебное путешествие в Китай.