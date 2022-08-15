Доминик Джокер на спор напишет кавказскую свадебную песню

Песни у Доминика Джокера в основном лирические, а композиция, которой он собирается удивить коллег и поклонников, все же за гранью привычного ему творчества, отметили ведущие шоу «Мурзилки Live» на «Авторадио», где певец побывал со своим живым концертом. С этим утверждением артист не согласился.

«Нет, это лирика, и скоро я ее выдам. Спор зашел в компании музыкантов, по поводу того, что нет узкопрофильных композиторов, саундпродюсеров, что человек может справиться с любым заданием. И Сосо меня вызвал на спор. У нас не было конкретного предмета спора, но тут момент чести. Я пишу кавказскую свадебную песню на кавказский ритм и уже близок к финалу», – рассказал музыкант.



Доминик Джокер

Коллеги по цеху, по словам Доминика Джокера, внимательно следят за спором и ждут его исхода.

«Многие уже неоднократно об этом спрашивали, намекали: может, я сдулся. Я обязательно закончу песню и выставлю ее на обозрение. Все-таки должен быть финал у этого спора», – заявил певец.

Работа непростая, признался Доминик Джокер, трудно сделать так, чтобы песня не казалась комичной. Но за помощью он ни к кому не обращался, даже к жене Екатерине Кокориной, тоже певице и автору песен.

«Катя создает отличные тексты, она замечательный поэт и музыку пишет, она прекрасная певица. Я думаю, Катя гораздо быстрее с этим справилась бы, но там мое слово, мой спор», – отметил артист.

Кстати, последнее время Доминик Джокер ушел от формата альбомов и чуть ли не каждый месяц премьерит новый хит. В июле выстрелил трек «Если нет тебя», в августе музыкант выпустил песню «На паузе лето».







«За время вынужденного бездействия родилось огромное количество музыкальных идей из серии «как-нибудь потом», у многих они есть. Теперь все реализовалось, и слушайте», – заявил Доминик Джокер во время live-выступления на «Авторадио».

Живой концерт поклонники не только слушали в эфире, но и наблюдали за шоу по видеотрансляции в группе «Авторадио» в «ВКонтаке». Музыкант спел свои популярные композиции и новые треки, а также устроил живую премьеру песни «На паузе лето». Для этого артисту пришлось достать шпаргалку.

«Просто боюсь потеряться в тексте, это первое исполнение. Эта песня, может быть, не очень характерна для меня по мелодике, по ритмике, но я хочу ее представить вам, чтобы мы с вами поставили лето на паузу и хранили свое лето в душе», – объяснил Доминик Джокер.



Доминик Джокер

Поделился музыкант в беседе с ведущими и отцовскими радостями, гордостью за сыновей, один из которых занимается фигурным катанием, а второй всерьез увлечен музыкой. Впрочем, в жизни в любой момент все может измениться, это артист знает на личном опыте. Еще до музыкальной карьеры Доминик Джокер успел поучиться в мореходном училище и поплавать по волнам.

«Все мои друзья решили идти в мореходку, и я пошел вместе с ними. Параллельно с этим на последнем курсе мореходки поступил в консерваторию с диагнозом «Петь не будет никогда». Через год пришлось отложить обучение в консерваторию, чтобы пройти практику после мореходки. Вначале не отпускали далеко от берега, потом походил на океанском спасателе «Гранит», на буксировщике, затем на сухогрузе и понял, что нужно быть очень влюбленным в море, чтобы в течение трех месяцев видеть всего человек восемь, это сложно», – вспомнил певец свое мореходное прошлое.