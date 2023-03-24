«Сейчас даже руки трясутся»: Доминик Джокер впервые спел «Эта ночь»

«Это самое первое ее исполнение. Пока как в детстве: глаза боятся, руки делают. Сейчас даже руки трясутся. Она была написана более полугода назад, но я ее ни разу еще не пел вживую. К тому же эта песня сделана в несвойственной мне стилистике – я больше в лирике, а это танцевальная история, и по музыке, и по тексту».



Доминик Джокер

В прошлый раз, в гостях у «Мурзилок» певец обещал начать регулярно выпускать новые треки. Однако после того, как в июле прошлого года вышла композиция «Если тебя нет», а следом в августе появился трек «На паузе лето», больше релизов не было.



Доминик Джокер

«Я просто собирал то, что обещал. Теперь ждите! Не за горами и сольный концерт…»



Доминик Джокер

22 апреля грядет юбилейный концерт «Фабрика звезд, 20 лет». Джокер участвовал в «Фабрике звезд - 4», состав был звездный: Тимати, Дубцова, Кочеткова, Пьеха, Ратмир, Алекса… Доминик поделился своими впечатлениями о составе и царившей атмосфере.

«Каждый из нас до этого уже успел поработать на сцене. У Алексы прошло 2 больших сольных концерта, Дубцова была в куче групп, Пьеха ездил на бэк-вокал к Пелагее. Крутой мудро поступил: взял людей, которые будут бороться за победу. У нас была самая дружная фабрика, мы не соревновались, мы тусили, но каждый знал стоимость метра на сцене».