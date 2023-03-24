«Сейчас даже руки трясутся»: Доминик Джокер впервые спел «Эта ночь»

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Александр Бреславский, более известный как Доминик Джокер, провел эксклюзивную премьеру трека «Эта ночь» на «Авторадио». Ведущие шоу «Мурзилки Live» поинтересовались, почему он пел песню по бумажке.

«Это самое первое ее исполнение. Пока как в детстве: глаза боятся, руки делают. Сейчас даже руки трясутся. Она была написана более полугода назад, но я ее ни разу еще не пел вживую. К тому же эта песня сделана в несвойственной мне стилистике – я больше в лирике, а это танцевальная история, и по музыке, и по тексту».

Доминик Джокер
Доминик Джокер

В прошлый раз, в гостях у «Мурзилок» певец обещал начать регулярно выпускать новые треки. Однако после того, как в июле прошлого года вышла композиция «Если тебя нет», а следом в августе появился трек «На паузе лето», больше релизов не было.

Доминик Джокер
Доминик Джокер

«Я просто собирал то, что обещал. Теперь ждите! Не за горами и сольный концерт…»

Доминик Джокер
Доминик Джокер

22 апреля грядет юбилейный концерт «Фабрика звезд, 20 лет». Джокер участвовал в «Фабрике звезд - 4», состав был звездный: Тимати, Дубцова, Кочеткова, Пьеха, Ратмир, Алекса… Доминик поделился своими впечатлениями о составе и царившей атмосфере.

«Каждый из нас до этого уже успел поработать на сцене. У Алексы прошло 2 больших сольных концерта, Дубцова была в куче групп, Пьеха ездил на бэк-вокал к Пелагее. Крутой мудро поступил: взял людей, которые будут бороться за победу. У нас была самая дружная фабрика, мы не соревновались, мы тусили, но каждый знал стоимость метра на сцене».

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