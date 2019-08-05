Ed Sheeran установил абсолютный рекорд по посещаемости и сборам с тура

За время гастролей, стартовавших в марте 2017 года, артист заработал 736 млн долларов, и впереди у него еще 12 концертов. Таким образом он обошел предыдущих рекордсменов — группу U2 с показателем 735 млн долларов.

Как отмечает The Guardian, после окончания тура будет установлен рекорд еще и по посещаемости — на сегодняшний день продано 8,5 млн билетов в 43 странах. Это на миллион больше, чем у U2 (2011 год, 7,3 млн билетов).

Спасибо огромное всем и каждому, кто пришел на шоу. Осталось 12 концертов, я никогда этого не забуду, — написал Ширан в инстаграме, комментируя рекорд.



Ed Sheeran

Всего в туре Divide 255 концертов, тогда как у U2 было 110.

Вместо того, чтобы сосредоточиться на стадионах, как это делали U2, Ширан включил в себя более камерные площадки - средняя посещаемость концерта составляет 34 541, что примерно вдвое меньше, чем в среднем 66 091 у U2. Он также отказался от VIP-зон и продавал билеты по относительно низкой цене, в среднем на 14,2% ниже, чем у U2, но, тем не менее, большое количество концертов гарантировало, что рекорд будет побит.