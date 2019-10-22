Филипп Киркоров и кремлевские пищевики договорились?

Кроме того, уточняется, что 16 сентября по электронной почте поступило заявление истца об отказе от иска, которое суд также не стал рассматривать по существу.

Комбинат питания "Кремлевский", который обслуживает администрацию и управление делами президента, Госдуму, Совет Федерации, Верховный суд и Центризбирком, требовал с Киркорова 82 тысячи рублей. Как пояснила пресс-секретарь управделами президента Елена Крылова, комбинат обратился в суд из-за того, что певец не оплатил услуги по обеспечению питанием его труппы во время репетиций прошлогодних концертов в Кремле.



Филипп Киркоров

Иск приняли к рассмотрению в упрощенном порядке, то есть без вызова сторон и судебного заседания. Истец и ответчик должны представить все документы в письменном виде.

В частности, суд обязал истца до 17 сентября представить подлинники иска и документов, на которых он основывает свои требования, а также документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего иск. Как предупреждал суд, в случае отсутствия этих документов исковое заявление оставят без рассмотрения.