Филипп Киркоров подарит свой Hammer новому автомузею

Торжественное открытие нового пространства, посвященного советскому и американскому автопрому, состоялось в столице на прошедших выходных. Новая площадь музея составила свыше 7 тыс. квадратных метров, что позволило ему закрепить звание самого большого автомузея Москвы. На этой огромной территории расположилось 150 автомобилей, а общее число экспонатов превышает 3 тыс.
— Моей первой машиной была отечественная девятка, которую я купил в 1989 году, — вспоминает Киркоров. — Достать автомобиль в те годы было просто невозможно. Я заплатил за нее 9 тысяч рублей, и при этом мне надо было еще дать 20 шефских концертов в Тольятти прямо в цехах для работников завода, несмотря на то, что тогда я уже спел «Атлантиду» и был популярным артистом. Все в стране тогда было дефицитом, и за право приобрести машину нужно было отработать. Но зато это была самая вожделенная машина в Советском Союзе - девятка цвета мокрого асфальта, полностью собранная вручную рабочими, такой чести удостаивался далеко не каждый. К сожалению, она прослужила мне только год, я тогда учился ездить и не справился с управлением. После нее была седьмая модель «Жигулей» голубого цвета, в которой мне вырезали люк. В начале 90-х я приобрел Volvo, ну и затем уже пошли лимузины и другие звездные атрибуты. Хотя лично для меня моей автомобильной мечтой была и остается белая Чайка - с детства от этой машины, на которой ездил сначала Брежнев, а потом Пугачева, остается ощущение звездности. Но, конечно, моей самой известной машиной был 13-метровый Hummer, собранный в Америке и приехавший паромом через Финляндию. Во всех турах был целый аттракцион, когда мы на нем заезжали в город. К сожалению, в Москве на таких больших машинах сейчас невозможно ездить и парковаться, и он уже десять лет пылится у меня в гараже. Я радостью подарю его Автомузею, тем более что здесь собраны действительно уникальные экспонаты.
Филипп Киркоров вместе с директором музея Дмитрием Октябрьским сразу выбрали место для будущего экспоната в зале американских машин и обсудили его будущее название - «Филипп» либо «Эстрада».
Гостями церемония открытия нового пространства Автомузея стали Нонна Гришаева, Егор Дружинин, Елена Бирюкова, Александр Яцко, Арина Шарапова, Юлия Назаренко-Благая и другие звезды.
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