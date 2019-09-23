Филипп Киркоров подарит свой Hammer новому автомузею

Еще 29 августа вся страна на «Новой волне» услышала песню Филиппа Киркорова «Лунный гость», написанную поэтом Михаилом Гуцериевым и композитором Алексеем Романоф. Многомиллионная аудитория поклонников в один голос отметила, что новый трек стал своего рода «возвращением Короля» к его музыкальным истокам — красивым глубоким и мелодичным композициям, за которые мы так любим Филиппа Киркорова.

