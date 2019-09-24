Гарик Мартиросян соберет худших вокалистов на Первом канале

Как сообщает пресс-служба телекомпании, все кандидаты проходили серьезный отбор: никаких профессиональных исполнителей и выпускников музыкальных школ, главное условие для участия – отсутствие слуха и голоса при непреодолимом желании петь на публике. Из 1.200 заявок были отобраны 30 человек.

В каждом выпуске «Щас спою» сразятся пять «вокалистов». Победит тот, чье пение причинит минимальный вред окружающим и за кого проголосует большинство зрителей в зале. Счастливчик получит приз и аплодисменты за волю к победе и преодоление себя. Сначала исполнитель, как умеет, споет под скромный аккомпанемент одинокого пианино. Затем участник удаляется со сцены и буквально через 30 секунд зрители увидят постановочный номер. За кадром останется месяц репетиций, когда исполнитель отрабатывал свою песню с опытными педагогами по вокалу, режиссер придумывал для него номер, хореографы «Ленинград-центра» ставили танец, работа стилистов и костюмеров. Шоу избавит зрителей от необходимости терпеливо ждать преображения целый месяц. На экране все произойдет в рамках одного выпуска программы, что и является «фишкой» проекта.

Ведущим шоу «Щас спою» стал Гарик Мартиросян.

- Это уникальный телевизионный прикол, - считает он. - Наши участники, близкие и друзья которых всю жизнь испытывали душевные муки, слушая их ужасающий тембр или пение мимо нот, пытаются сделать хоть один маленький шажок вперед. И начинают петь лучше и раскованней, чем раньше. Естественно, мы не ждем от них, что они станут мировыми звездами. Я сам серьезно отношусь к музыке и считаю, что издевательство над ней недопустимо. Однако вот в таком веселом капустнике, где люди развлекаются, это уместно. Тем более мы все постоянно наблюдаем похожие выступления на любой вечеринке или в караоке. Вот и наше шоу – это музыкальный прикол с участием самых обычных людей. Почему бы и нет?

Эфир по воскресеньям в 18.10.