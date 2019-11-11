Гарик Сукачев покажет ретроспективу всех своих фильмов

Как сообщается на странице музыканта в фейсбуке, Гарик посетит некоторые кинотеатры, чтобы лично представить зрителям ретроспективу своих режиссерских работ: «Кризис среднего возраста» (1997), «Праздник» (2001), «Дом Солнца» (2009) и «То, что во мне» (2017), который будет показан на большом экране впервые. По окончании показов режиссер пообщается со всеми гостями и ответит на интересующие вопросы.



Афиша

В Москве показы пройдут с 14 по 21 ноября (встреча с Сукачевым состоится 14-го числа в кинотеатре «Формула Кино Горизонт»), в Санкт-Петербурге - с 21 по 27 ноября, в Саратове – с 7 по 15 декабря, в Волгограде – с 11 по 17 декабря.