Гарик Сукачев представил альбом «246»

Мир «246» - это мистическое пространство, которое начинается сразу за границей прошлого, после финальных титров, когда стрелки часов, замирая на цифре 12 (2+4+6), начинают движение в будущее, отмечается в пресс-релизе.

В записи альбома приняли участие музыканты не только из России, но и из Великобритании, Франции и других стран. В новых композициях звучат и необычные музыкальные инструменты.

Гарик Сукачев: «В одной песне я играл на таком инструменте, который называется менестрель. Он немножко напоминает домбру. Инструмент, у которого только три струны, играет в мажорном и минорном ладу, но у него очень интересный звук. Кроме того, перед тем, как записывать песню «Маленькая девочка», я поехал в «Детский мир» и купил детское, игрушечное пианино (совсем для малышей), маленький металлофон, маленькие бубны, то есть, то, что покупают совсем маленьким детям, и всё это там звучит».



Гарик Сукачев - 246

Обложка была создана большой командой за несколько съёмочных дней. В работе приняли участие фотограф Игорь Верещагин, художники Андрей Шаров и Александр Петлюра.

Альбом можно будет приобрести как на CD, так и на виниле. А ещё ценителей творчества Гарика порадует специальный подарочный бокс, куда, помимо виниловой пластинки, войдут несколько эксклюзивных подарков от артиста.