Гарик Сукачев сыграл на детских игрушках в новом альбоме

Работа над пластинкой продолжалась три года, в записи приняли участие множество музыкантов из разных стран. Игорь Сукачев в интервью «Нашему Радио» рассказал, что использовал несколько необычных музыкальных инструментов.



Гарик Сукачев

«В одной песне я играл на таком инструменте, который называется менестрель. Он немножко напоминает домбру. Инструмент, у которого только три струны, играет в мажорном и минорном ладу, но у него очень интересный звук. Кроме того, перед тем, как записывать песню «Маленькая девочка», я поехал в «Детский мир» и купил детское, игрушечное пианино (совсем для малышей), маленький металлофон, маленькие бубны, то есть, то, что покупают совсем маленьким детям, и все это там звучит».

Альбом уже полностью записан, осталось оформить пластинку. Купить его можно будет только на сайте Planeta.ru. Там уже запущен краудфандинговый проект.