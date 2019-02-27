Кабмин Украины поручил внести изменения в правила отбора на Евровидение

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс", с такой инициативой на заседании правительства в среду выступил вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко, указав на недопустимость участия в отборе к конкурсу артистов, которые гастролируют по России.

"В результате всех споров, дискуссий и эмоций есть две вещи в сухом остатке, которые мы должны сделать. Первое - внести изменения в правила отбора на песенный конкурс "Евровидение", второе - просить Верховную раду принять законопроект об особенностях проведения гастрольно-концертной деятельности украинскими исполнителями на территории государства-агрессора", - сказал Кириленко.

Он напомнил, что соответствующий законопроект уже зарегистрирован в Верховной раде.



Maruv

Сейчас Украина оказалась в затруднительной ситуации по конкурсу «Евровидение 2019» - победительница отбора Maruv отказалась подписывать предложенный ей контракт, назвав его кабальным. А остальные призеры отказались участвовать в конкурсе.