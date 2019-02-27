Kazka вслед за Freedom-jazz отказалась участвовать в «Евровидении 2019»

Музыканты опубликовали заявление в фейсбуке, в котором объяснили, что, несмотря на то, что они вложили много сил, энергии и времени в подготовку, им «не нужна победа любой ценой», пишет Intermedia.



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— Наша миссия — объединять людей своей музыкой, а не сеять раздор. Поэтому на предложение НОТУ у нас есть четкий ответ: мы не поедем в 2019 году на Евровидение. В то же время мы не отказываемся от своей главной цели - нести украинскую культуру миру. Мы готовы представить Украину на конкурсе в следующем году, если нас выберут. А пока мы двигаемся дальше и ждем всех вас на наших концертах всем миром, — говорится в посте.

В ходе национального отбора группа, получившая мировую известность песней «Плакала», заняла третье место. Это возмутило пользователей Сети, которые еще во время одного из полуфиналов распространили хештег #NoKAZKA, поскольку заявили, что солистка группы не умеет петь и не попадает ни в одну ноту. При этом на сцене ведущий отметил, что зрители неправы, поскольку музыку группы советует и любит слушать президент страны Петр Порошенко.

Исполнитель Андрей Данилко (Верка Сердючка) прокомментировал «360» отказ группы Kazka участвовать в Евровидении от Украины. По его словам, многие артисты отказываются выступать на песенном конкурсе из-за «скандальной реакции» вокруг него.

- Конкурс вышел за рамки музыкального! У людей, которые по-честному хотели участвовать в конкурсной программе и представлять свою страну на европейском конкурсе, после скандала охота отпадает. Столько негатива, я сам в замешательстве! — сказал Данилко.

На вопрос о том, может ли случиться, что Украина вообще откажется участвовать на Евровидении, он ответил утвердительно. По его словам, в наше время возможно все.

«Евровидение-2019» пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве. Будет ли теперь Украина принимать участие в конкурсе, пока не известно.