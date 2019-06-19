Киркоров: Эти 30 секунд я не забуду никогда!

— Эти 30 секунд своей жизни я не забуду никогда! Благодарность пилотам рейса 922 Варна — Москва авиакомпании S7 за профессионализм и слаженность действий. Обошлось. На сей раз. Живём дальше! — написал певец.



Филипп Киркоров

Воздушное судно следовало по маршруту Варна — Москва, артист вместе с детьми возвращался с гастролей в Болгарии. Ударившись шасси о взлётно-посадочную полосу, воздушное судно ушло на второй круг.

При этом в Домодедово и S7 не подтвердили данные о жёсткой посадке лайнера.

Звезды в блоге артиста наперебой выражают сочувствие и поддержку Филиппу.