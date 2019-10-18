Лолита обвинила отца в своем алкоголизме

Эту композицию артистка представила еще минувшим летом на фестивале Лаймы Вайкуле в Юрмале, а теперь состоялась премьера релиз ее студийной версии. В тексте песни Лолита жалуется на отца, обвиняя его в своем пристрастии к алкоголю.

- Ты знаешь, как сделать мне больно. Ты знаешь, как плюнуть мне в душу. Довольно! Дальше не может быть хуже. Я примеряла разные роли. Отраженье твое искала в лужах, а нашла его в алкоголе. Именно он был мне нужен, – поет артистка.



Лолита

Под тягучие пады струнных и задумчивые клавишные Лолита размышляет, почему у нее не было выбора пить или не пить, раз уж она так любит отца.