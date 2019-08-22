Миллион человек купили альбом Тейлор Свифт до его выхода

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Количество предзаказов на новый альбом Тейлор Свифт «Lover» приблизилось к миллиону.

Альбом «Lover» увидит свет 23 августа 2019 года.

Уровень ожидания этого альбома — невероятный, количество предзаказов по всему миру приближается к миллионной отметке, — приводит Variety слова основателя и директора лейбла Republic Records Монте Лимпана.

«Lover» — первая пластинка Свифт после ее ухода с лейбла Big Machine. В преддверии выхода альбома она уже выпустила лид-сингл, а также песни «Me!», «You Need to Calm Down», «The Archer».

Lover
Lover

Кроме того, Тейлор Свифт заявила, что намерена перезаписать первые шесть альбомов своей дискографии, чтобы вернуть себе права на мастер-записи старых песен. Об этом она сообщила в интервью телешоу CBS Sunday Morning, пишет Hollywood Reporter.

Планы Свифт являются ответной мерой на изрядно огорчивший её контракт, в рамках которого экс-лейбл артистки Big Machine передал права на мастер-записи каталога её песен компании Скутера Брауна Ithaca Holdings LLC. В каталог вошли все песни Тейлор за 11 лет, начиная с материала альбома «Taylor Swift» 2006 года и заканчивая пластинкой «Reputation» 2017-го. Комментируя новость о подписании соглашения, Свифт назвала сделку «наихудшим сценарием» и заявила, что во время работы с Брауном подвергалась «непрерывной манипулятивной травле».

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