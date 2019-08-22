Миллион человек купили альбом Тейлор Свифт до его выхода

Альбом «Lover» увидит свет 23 августа 2019 года.

Уровень ожидания этого альбома — невероятный, количество предзаказов по всему миру приближается к миллионной отметке, — приводит Variety слова основателя и директора лейбла Republic Records Монте Лимпана.

«Lover» — первая пластинка Свифт после ее ухода с лейбла Big Machine. В преддверии выхода альбома она уже выпустила лид-сингл, а также песни «Me!», «You Need to Calm Down», «The Archer».



Lover

Кроме того, Тейлор Свифт заявила, что намерена перезаписать первые шесть альбомов своей дискографии, чтобы вернуть себе права на мастер-записи старых песен. Об этом она сообщила в интервью телешоу CBS Sunday Morning, пишет Hollywood Reporter.

Планы Свифт являются ответной мерой на изрядно огорчивший её контракт, в рамках которого экс-лейбл артистки Big Machine передал права на мастер-записи каталога её песен компании Скутера Брауна Ithaca Holdings LLC. В каталог вошли все песни Тейлор за 11 лет, начиная с материала альбома «Taylor Swift» 2006 года и заканчивая пластинкой «Reputation» 2017-го. Комментируя новость о подписании соглашения, Свифт назвала сделку «наихудшим сценарием» и заявила, что во время работы с Брауном подвергалась «непрерывной манипулятивной травле».