На Украине предложили отказаться от Евровидения из-за России

Он считает, что отказ от участия избавит Украину от объяснений о том, что "между Россией и Украиной нет дружбы". Сергей Лазарев

"Если на Евровидение от Украины поедут те, кто гастролирует в России и еще и демонстративно собирается делать это и в дальнейшем, то лучше вообще туда никому не ехать", - написал Кириленко, добавив, что между странами якобы существует лишь "агрессия" и "оккупация".

Ранее сообщалось, что в финал национального отбора на конкурс от Украины пробилась группа YUKO, солисткой которой является представительница России Юлия Юрина.

Кроме того, одним из фаворитов отбора на конкурс на Украине считается певица Анна Корсун, выступающая под псевдонимом MARUV. В ее Instagram опубликованы афиши с предстоящими выступлениями в России. Артистка выступит 6 апреля в Москве, а 12 апреля — в Санкт-Петербурге, сообщает ТАСС.

В этом году международный песенный конкурс "Евровидение" пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве. Право принимать конкурс Израиль получил благодаря победе певицы Нетты Барзилай с песней "Игрушка" в прошлом году. Представителем России на конкурсе будет Сергей Лазарев.