Полина Гагаринa: Мечтаю сесть на шпагат

Певица прилетела в столицу ОАЭ буквально на несколько часов, чтобы дать сольный концерт, который совпал с православным Рождеством. И, по признанию певицы, она чувствовала как будто благословение на сцене. "С первой песни пошла мощная отдача и тепло из зала. Не нужно было никого завоевывать, это удивительное счастье для артиста - получать такие оглушительные овации. Мне было очень приятно здесь выступать. За это я хочу сказать спасибо сегодняшним зрителям и организаторам фестиваля." - поделилась Полина.



Полина Гагарина

Отвечая на вопросы журналистов о планах на 2019 год, певица призналась, что планирует в новом году дать грандиозный концерт на стадионе при поддержке "Русского радио". Также в планах артистки сесть на шпагат. "Почему именно шпагат, а не колесо, например?" - решили уточнить любознательные представители СМИ. "Колесо я умею, могу прямо хоть сейчас его сделать" - ответила Полина, - "А вот сесть на шпагат - это такая галочка у меня. Хочу непременно научиться этому". Сегодня, в заключительный день Russian Music Festival зрителей ждет концерт "Звезды 2000-х", который пройдет на роскошной крытой площадке Du Forum. Среди участников мероприятия - группы "Руки Вверх!" и "Дискотека Авария". Специальный гость - MARUV.