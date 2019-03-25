Полина Гагарина оказалась дома «чудом»

Певица рассказала, что запись ее выступления уже состоялась, в эфир оно выйдет в следующую пятницу. Певица исполнила кавер-версию песни Виктора Цоя «Кукушка»





«Первая репетиция и первое выступление уже состоялось! Результаты я пока озвучивать не могу, но хочу сказать, что публика встретила потрясающе и уже через неделю меня увидят здесь ВСЕ! И даже обещают, что проснусь знаменитой», - написала Полина в соцсети.

