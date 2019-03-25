Полина Гагарина оказалась дома «чудом»

Гагарина пишет в инстаграме, что дома они оказались чудом.
Я думала, что наших мучений в дороге и так достаточно для «отработки» чего-то... Но, видимо, это была подготовка к сегодняшним событиям. Мы дома, но оказались здесь настоящим чудом. Итак, нам купили ошибочный поезд и мы приехали не на тот вокзал Гуанжоу, мы бежали на другой перрон, стыковка с другим поездом была 8 минут, потом мы бежали до машин, которые нас ждали у верного вокзала, потом наш водитель ехал по встречке и мы закрывали лицо руками от страха, потом мы вбежали в аэропорт за 5 минут до конца регистрации, потом мы с диким криком умоляли пропустить нас без очереди, чтобы пройти паспортный контроль, после мы бежали на посадку и, дойдя до нужного выхода, увидели, что его изменили, а аэропорт Гуанжоу ОГРОМНЫЙ, потом мы бежали к правильному выходу обратно через весь аэропорт и, когда мы добежали, все переглянусь с застывшей мыслью в глазах «может нам не нужно на этот самолёт», потом мы от бессилия решили, что мы летим и будь что будет. В самолете уже никто не разговаривал , нас выключило. За эти 3 дня мы спали суммарно часов 5 .... это была серьёзная кардио тренировка. Мой тренер остался бы доволен моими атлетическими способностями. Всё это происходило сегодня ночью, пока вы спали. Мы дома, но пока все в шоке!
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