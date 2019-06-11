Полина Гагарина вписалась в «Бит»

Philly Milly Gun, Harper и DJ D-One представляют творческое объединение Severnoe Siyanie. Участие в сингле БИТ может стать неожиданным поворотом для поклонников Полины Гагариной и покажет ее в другом амплуа.

Philly Milly Gun (Филипп Ласковый) - российский музыкант из Санкт-Петербурга, пишет треки из рэпа, романтичных баллад о любви, поп, хип-хоп и хаус.

Harper – самостоятельный музыкальный проект Данило Мацейчука, цель которого – показать зависимость и взаимосвязь тенденций современного мира с миром прошлого, ключ к пониманию своего предназначения.

DJ D-One - российский саунд-продюсер и диджей, корнями из Сибири. DJ D-One - один из первых сибирских электронных музыкантов, кто начал карьеру в Европе, выпустив несколько виниловых хип-хоп пластинок еще в середине горячих нулевых в Берлине.



Полина Гагарина