Полина Гагарина захотела побыть немного Натальей Орейро

Релиз сингла осуществил лейбл Believe.

Это лето будет жарким, - представила новинку певица в своем инстаграме. Песня вышла на просторы всех цифровых площадок! Врубайте на полную в машине и вообще везде!

Поклонники уже обвинили певицу в плагиате, обнаружив, что обложка «Ангелов в танце» сильно напоминает альбом Наталии Орейро «Turmalina», выпущенный в 2002 году. Правда, уругвайская певица снялась для нее обнаженной и с темными крыльями, а крылья Полины Гагариной окрашены в светло-зеленый цвет.



Полина Гагарина - «Ангелы в танце»

Автором оформления выступил муж Полины Гагариной Дмитрий Исхаков, который не видит никакого криминала в этом сходстве.

- Хейтеры автоматически идут в жопу, пожалуйста. С Орейро так же просьба не беспокоить, - написал он в своем инстаграме.

Но хейтеры вовсе не думают молчать.

Обложка как у Орейро, манера исполнения похожа на Бьянку, особенно в припеве. Полина Вы где в этой песне? - спрашивает ekaterinai8990 и получает сразу 66 лайков