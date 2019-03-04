Продажа билетов на «Евровидение» остановлена

Как сообщила отвечающая за проведение конкурса израильская телерадиокорпорация Kann, если расследование подтвердит нарушения, билеты будут возвращены в свободную продажу.



Евровидение 2019

«Корпорация распорядилась... приостановить продажу. Это было сделано из опасений, что сотни билетов стоимостью в сотни тысяч шекелей на лучшие места в зале были проданы высокопоставленным представителям медиа- и спортивных структур вместо того, чтобы быть предложенными широкой публике»,— говорится в сообщении Kann в Twitter.

В этом году песенный конкурс «Евровидение» пройдет в Тель-Авиве 14-18 мая. Продажа билетов была открыта 28 февраля. Также ранее министр внутренней безопасности Израиля Гилад Эрдан приказал пресекать спекуляции билетами на Евровидение на вторичном рынке.