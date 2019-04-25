Шахрин хочет советской песней набрать миллион просмотров

Чтобы получить 48 миллионов лайков, надо быть яйцом. Что нужно сделать для этого, если ты — музыкант? В клипе Арины Охлопковой к Владимиру Шахрину приходит молодой человек, который это знает. Что вышло из этого общения, скоро увидим.
Клип снят на песню, написанную в середине XX века: слова «Палубы» написал Геннадий Шпаликов (он же автор стихов в песне «А я иду, шагаю по Москве…» и сценария к этому фильму). А ещё это любимая песня папы Владимира Шахрина.
Песня середины XX века встретится в видео с современным интернет-пространством.
В клипе снялись Денис Никифоров, Владимир Машков, Виктор Сухоруков, Михаил Ефремов, сообщает «Наше радио». По словам режиссера, все актеры отказались от гонорара из-за интересного сценария.
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