Spotify заговорил на русском языке

На это обратили внимание пользователи форума 4PDA. Нововведения появились в приложении на устройствах Android, пишет Intermedia. Источник TJournal утверждает, что Spotify запустится в России весной 2019 года.

В настоящий момент сервис на территории РФ недоступен — российские пользователи слушают музыку через VPN. Руководство Spotify уже пыталось запустить сервис в России в 2015 году, но этого не произошло из-за экономического кризиса. В марте 2018 года гендиректор компании пообещал, что Spotify появится в странах с «богатой музыкальной культурой», в том числе России и Индии.

В феврале 2019 года сервис стал доступен для индийских пользователей.